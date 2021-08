Brieselang

Eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs und Betrugs hat Hamdi Jarkas, Inhaber des Restaurants „La Piazza“ am Markt in Brieselang, jetzt bei der Polizei erstattet. Dabei geht es um einen Vorfall am vergangenen Wochenende in der Gaststätte, zu dem eine Frau die Polizei gerufen hatte.

Betreiber wundert sich

Seitens der Beamten war anschließend vermeldet worden, dass es in dem Lokal zu Streitigkeiten gekommen sei. Ein Gast sei mit dem Essen nicht zufrieden gewesen und weigerte sich, die Rechnung zu bezahlen. Die Beamten veranlassten daraufhin den Austausch der Personalien und verwiesen auf den Zivilrechtsweg, wie es in der Polizeimeldung hieß.

Der Inhaber indes ist nicht ganz mit der Darstellung zufrieden. Von einem Streit würde er nicht reden. „Die Frau hatte nach dem Essen zum Personal gesagt, dass sie den Chef sprechen will“, meinte er. Anschließend habe sie ihm mitgeteilt, dass sie die Rechnung nicht bezahlen will, weil ihr das Essen nicht geschmeckt hat. „Das Ganze hat ungefähr drei Minuten gedauert. Sie meinte, sie bezahle keinen Cent“, meinte Jarkas, der dann auch die Personalien der Frau erhielt.

Noch nicht einmal erlebt

Er sprach von einer Masche, die die Frau abgezogen habe. „Unser Restaurant existiert jetzt seit sechs Jahren. Ich habe in der Zeit nicht einmal erlebt, dass jemand die Speise komplett aufisst, sich eineinhalb Stunden bei uns aufhält, und dann sagt, dass es ihm nicht geschmeckt hat“, wundert er sich. Für ihn sei es überhaupt der erste Fall, dass sich jemand derart beklagt hat. Denn das Restaurant am Brieselanger Markt sei immer gut besucht.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Für ihn ist die Frau allerdings auch keine Unbekannte. Vor etwa zwei Jahren sei sie schon einmal bei ihm gewesen, hätte sich als Restauranttesterin ausgegeben und sich ungehörig benommen. Ihr Ziel sei das gleiche gewesen, nämlich nicht zu bezahlen. Er habe sie damals des Restaurants verwiesen und ihr Hausverbot erteilt. Der diensthabende Kellner, der noch recht neu ist, konnte das aber nicht wissen.

Von Andreas Kaatz