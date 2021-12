Brieselang

Endlich kann Sezai Altintepe wieder das machen, was er bis zum Brand im Imbissgebäude in der Karl-Marx-Straße unweit des Sportplatzes auch täglich gemacht hat: Er kann wieder Döner verkaufen an die Brieselanger. Im Gebäude selber ist das allerdings nicht mehr möglich. Er hat deshalb für ein paar Monate einen Imbiss-Wagen gemietet und diesen vor dem Gebäude aufgestellt. „Ich habe jetzt wieder von 12 bis 21 Uhr geöffnet“, so Altintepe, der schon seit elf Jahren an der Stelle Döner verkauft. Er hat das Gebäude gepachtet.

Feuerwehr war schnell vor Ort

Der Schreck war schon groß, als er am späten Abend des 16. November einen Anruf erhielt und ihm mitgeteilt wurde, dass in den Räumen ein Feuer ausgebrochen ist. „Ich war noch bis kurz nach 21 Uhr dort und habe dann Feierabend gemacht“, sagt er. Eine Nachbarin habe gegen 23 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und die entsprechende Rauchentwicklung gesehen und daraufhin die Feuerwehr gerufen.

Glück im Unglück: Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte die Flammen löschen. Wichtig war dies vor allem auch deshalb, weil sich im Haus drei Gasflaschen befanden, so Altintepe. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Trotzdem liegt der Schaden bei mehreren zehntausend Euro, wie die Polizei mitgeteilt hatte. Möglicherweise hänge das Feuer mit dem Elektroofen zusammen, sagt Altintepe. Die Polizei hatte eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Erst in Hessen einen Imbisswagen bekommen

Trotz des schlimmen Ereignisses sagt er: „Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch.“ Er hoffe, dass die Schäden so schnell wie möglich, vielleicht in zwei, drei Monaten, behoben sind und es normal weiter gehe. Aber auch wenn die Miete für den Imbisswagen recht hoch sei: Er ist froh, dass er überhaupt einen bekommen habe. Denn der Markt sei ziemlich leer gefegt. Erst in Hessen sei er fündig geworden und konnte somit wieder am Donnerstag öffnen.

Ein weiteres Projekt will er noch in diesem Monat umsetzen. Er möchte am Bahnhof in Dallgow-Döberitz einen Asia-Imbiss eröffnen, wie er sagt. Das sei schon seit einem Jahr geplant.

Von Andreas Kaatz