Kurzfristig wird es der Gemeinde nicht gelingen, den dringenden Bedarf an Kita-Plätzen zu decken. So wird beispielsweise das Projekt in der Gottlieb-Daimler-Straße wohl erst Anfang 2023 fertig. Nun soll eine Variante geprüft werden, um an anderer Stelle schneller Plätze schaffen zu können.