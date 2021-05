Brieselang: Neuer Betreiber fürs Testzentrum

Brieselang

Das Schnelltestzentrum in Brieselang wird ab Montag, den 31. Mai, nicht mehr von der Gemeinde Brieselang betrieben, sondern die Firma F.F. Peppel GmbH, einer Agentur für Event-Marketing und Veranstaltungen aus Berlin, die Schnelltests mit eigenem und professionell geschultem Personal durchführt. Angewendet wird ein Covid-19-Antigen-Speichel-Schiebetest, ein sogenannter „smarter Test“, der zertifiziert und deutlich verträglicher ist, da kein Nasenabstrich vorgenommen wird.

Test auf der Freifläche vor der Sportlerklause

Das mobile Testzentrum befindet sich nicht mehr in der Sportlerklause, sondern auf der Freifläche vor der Sportlerklause in der Rotdornallee. Die Tests werden in einem sturmfesten Profizelt mit Boden abgenommen.

Bei dem Testvorgang legt die Testperson den Teststab einfach direkt unter die Zunge, um den Speichel für drei bis vier Minuten zu sammeln. Dieser „smarte Test“ ist vom Paul-Ehrlich-Institut zertifiziert. Nasentests werden nur dann vonnöten sein, wenn bei einer Testperson zu wenig Speichel vorhanden ist.

Mobile Testteams sind unterwegs

„Wir agieren mit mehreren mobilen Testteams und sind unter anderem im Havelland, etwa in Falkensee, im Auftrag des Gesundheitsamts des Landkreises, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, auch für Kommunen unterwegs“, so Frank Peppel. „Es handelt sich um kontaktlose Schnelltests, die wunderbar funktionieren und auch die britische Variante des Coronavirus erkennen.“ In der Umsetzung befindet sich auch eine App, die QR-Codes einliest und Test- und Impftermine sowie Impfungen anzeigt. Diese Innovation soll ab Ende der kommenden Woche einsatzfähig sein.

Öffnungszeiten wie gewohnt

Die Öffnungszeiten des Schnelltestzentrums bleiben wie gewohnt: Montag, Mittwoch und Freitag von 8 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 17 Uhr. Dienstag und Donnerstag von 10 bis 14 Uhr sowie von 15 bis 19 Uhr. Samstag von 8 bis 12 Uhr. An Sonntagen und Feiertagen bleibt das Testzentrum geschlossen.

Von MAZonline