Mit großer Mehrheit haben die Gemeindevertreter kürzlich einen Beschluss gefasst, um Kindern und Jugendlichen in diesem Sommer den Zugang zum Waldbad Nymphensee zu erleichtern. Dazu ist geplant, den Preis für die Saisonkarte deutlich zu senken.

Damit soll ein „Ausgleich für schwere Zeiten“ geleistet werden, denn, so heißt es in der Vorlage: „Die Kinder und Jugendlichen haben in besonderem Maße unter den pandemiebedingten Einschränkungen gelitten. Erste Untersuchungen zeigen, dass dies nicht spurlos an ihnen vorbeigegangen ist. Durch die Maßnahme sollen Außenaktivitäten, Bewegung an frischer Luft und soziale Kontakte gefördert werden.“

Zwei neue Saisontickets

Jüngere Jahrgängen könnte man beim Schwimmenlernen unterstützen beziehungsweise das Schwimmen festigen. Dies solle auch vor dem Hintergrund geschehen, dass Befürchtung bestehen, dass es aufgrund der Pandemie mehr Nichtschwimmer gibt. Deshalb sollten so schnell wie möglich zwei neue Saisontickets für den Rest dieses Jahres eingeführt werden.

So ist geplant, unter dem Stichwort „Kindersommer 2021“ für Jungen und Mädchen im Alter von 2 bis 12 Jahren das Saisonticket für 20 statt für 42 Euro anzubieten. Für Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahre, soll das Ticket unter dem Stichwort „Jugendsommer 2021“ nunmehr 30 statt 68,50 Euro kosten.

Mit Restmitteln finanziert

Finanziert werden soll das Ganze mit den unverbrauchten Finanzmitteln aus der Covid-Strategie, wofür ursprünglich 100 000 Euro in den Brieselanger Haushalt eingestellt worden sind. Der Waldbad-Pächter soll aufgefordert werden, das bevorstehende Ende der Aktion so frühzeitig wie möglich zu kommunizieren, heißt es.

Den Antrag gestellt hatte die Fraktion BFB – auf Initiative der Brieselanger Gleichstellungsbeauftragten Kathrin Neumann. „Frau Neumann hat uns leicht überzeugen können, dem zuzustimmen“, sagte Thomas Vogel (BFB). Wie Harald Brockmann (FW) meinte, begrüßen die Freien Wähler den Antrag grundsätzlich, jedoch müsse man wohl den Kassenautomaten umprogrammieren.

Nicht nur für Brieselanger

Er erhält es jedoch für problematisch, dass man unter Umständen noch vor Saisonende sagen müsste, dass das Geld alle ist. „Eventuell sollte man eher ein freies Wochenende an drei Tagen hintereinander anbieten“, meinte er. Diskutiert wurde zudem, ob nur Brieselanger Kinder in den Genuss des Vorteils kommen sollten. Das wurde abgelehnt. Wobei man jedoch ohnehin davon ausgeht, dass Saisonkarten fast nur von Brieselangern gekauft werden.

Umsetzen muss den Beschluss Bürgermeister Ralf Heimann (FW). Dafür sieht dieser aber vorerst keine Möglichkeit. „Der Beschluss ist aus mindestens zwei Gründen rechtswidrig“, sagte er auf Anfrage. Dies soll aber noch geprüft werden, was jedoch dauern könne.

Es würde Geld für Covid fehlen

Was ihn besonders ärgert: „Die Gemeindevertretung hat jetzt festgestellt, dass es Corona nicht mehr gibt“, meint er. Denn wenn er das für die Covid-Schutzmaßnahmen geplante Geld ausgibt, stehe nichts mehr zur Verfügung, um etwa Tests oder Hygieneartikel für die Kitas zu kaufen, falls dies wegen einer möglichen vierten Welle notwendig werden sollte. „Dafür würden die Haushaltsmittel dann fehlen.“

Außerdem erwecke der Titel Kinder- und Jugendsommer den Eindruck, dass im Waldbad eine Beaufsichtigung und Betreuung der Kinder erfolge. „Doch es ist keiner da, der ihnen das Schwimmen beibringt“, meinte Heimann, der den Beschluss deshalb für unverantwortlich hält.

