Die Gemeindeverwaltung will dem Pächter des Waldbades am Nymphensee fristlos kündigen. Sie wirft ihm Verstöße gegen Rechtspflichten in Sachen Badeaufsicht vor. Der Pächter weist die Anschuldigungen aber zurück. Die Gemeindevertreter wollen jetzt erst einmal prüfen, ob die Vorwürfe eine mögliche Kündigung rechtfertigen.