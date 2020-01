Piratenschiff hat angelegt

Brieselang

Die Kinder haben seit Kurzem ein neues Ausflugsziel: Auf dem öffentlichen Piratenspielplatz hinter der Kita Zwergenburg an der Hauptmannstraße in Brieselang ist ein neues Spielgerät aufgestellt worden. Das Spielschiff mit Rutsche und Treppe konnte nach dem Aufbau durch die Experten der Fachfirma Holger Risse Spielplatzbau sofort geentert werden, was zahlreiche Kinder ausprobiert haben.

Zuvor hatten Mitarbeiter des Bauhofs das Spielgerät freigegeben. Laut Angaben von Nancy Schimpf, die in der Verwaltung der Gemeinde Brieselang unter anderem für die Spielplatzgestaltung zuständig ist, wurden rund 11 000 Euro für das Piratenspielschiff inklusive Montage investiert.

Erst im November war der defekte Spieldrache demontiert worden. „Es war ein glücklicher Umstand. Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung konnten wir das Projekt innerhalb weniger Wochen schnell umsetzen, insofern können alle Seiten sehr zufrieden sein“, sagte Schimpf. „Allen voran natürlich die Kinder.“

Von MAZ Havelland