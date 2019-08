Zeestow

Mit Hilfe eines Überwachungsfotos der Sparkassenfiliale in Brieselang versucht die Polizei, einen Dieb und Betrüger zu fassen, der im Januar eine Straftat in der Gemeinde Brieselang begangen haben soll.

EC-Karte aus dem Auto gestohlen

Am Nachmittag des 21. Januar hatte eine Frau die Polizei alarmiert, weil sie nach einem Spaziergang mit ihrem Hund feststellte, dass eine Scheibe ihres Pkw eingeschlagen worden war. Das Auto hatte die Frau zwischen 15 und 16.15 Uhr auf einem Parkplatz in der Lindenstraße in Zeestow abgestellt. Aus dem Fahrzeug wurde unter anderem eine EC-Karte gestohlen. Kurz nach dem Diebstahl, versuchte ein derzeit noch unbekannter Mann, mit der EC-Karte in einer Sparkassenfiliale in Brieselang Geld abzuheben, was jedoch misslang. Die Überwachungskameras konnten den Tatverdächtigen bei dem Betrugsversuch filmen.

Zeugen sollen sich melden

Die Kriminalpolizei fragt: Wer konnte am Tattag auf dem Parkplatz in der Lindenstraße in Zeestow oder im Forstweg in Brieselang oder in der unmittelbaren Umgebung Beobachtungen machen, die mit dem geschilderten Sachverhalt in Verbindung stehen könnten oder kann Hinweise auf den unbekannten Tatverdächtigen geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Havelland unter 03322/27 50 zu melden. Alternativ können sie auch das Hinweisformular im Bürgerportal unter: www.polbb.eu/hinweis nutzen.

Von MAZ online