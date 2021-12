Im nächsten Jahr sollen in Brieselang mit Geld aus dem Bürgerhaushalt mehrere Projekte umgesetzt werden. Zwei Vorschläge fielen allerdings durch, weil sie deutlich zu teuer gewesen wären.

Bürgerbudget: Acht Projekte sollen in Brieselang realisiert werden

Brieselang - Bürgerbudget: Acht Projekte sollen in Brieselang realisiert werden

Brieselang - Bürgerbudget: Acht Projekte sollen in Brieselang realisiert werden