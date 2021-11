Brieselang

Zwei Beschlüsse, bei denen es um die Interessen der Radfahrer in der Gemeinde und darüber hinaus geht, hat die Brieselanger Gemeindevertretung am Mittwochabend gefasst. So soll es zu einer Kooperation zwischen der Stadt Falkensee und Brieselang kommen, um den Radweg der Sympathie in Angriff zu nehmen.

Das ist – bei entsprechender Genehmigung – mit Fördermitteln vom Bund möglich. Mit bis zu 80 Prozent könnte man rechnen, hatte Bürgermeister Ralf Heimann (FW) bereits in der Sitzung des Gemeindeentwicklungsausschusses mitgeteilt.

Förderantrag für Geld vom Bund

„Der Radweg der Sympathie ist ein Herzensprojekt in der Stadt Falkensee“, konnte Heimann bei jüngsten Gesprächen mit den Falkenseern feststellen, bei denen es eigentlich um weitere Gewerbegebietspläne in Brieselang ging. „Wir haben dabei aber auch über Radwege und mögliche Kooperationen gesprochen.“

Letztlich einigte man sich darauf, einen gemeinsamen Förderantrag für ein Programm zu stellen, mit dem der Bund die Bürger zum Radfahren animieren will. Da es sich um ein überörtliches Projekt handelt, rechnen sich die Kommunen gute Chancen aus.

Vom Spielplatz bis zur Landesstraße 202

So ist geplant, die Fahrradachse vom Bahnhof Finkenkrug beziehungsweise vom Spielplatz „Feuri“ an der Ringstraße durch den Bredower Forst bis zur Landesstraße 202 auszubauen. Die Rede ist von rund drei Kilometern.

Dort, wo die Trasse noch nicht befestigt beziehungsweise asphaltiert ist, soll die Befestigung im Zuge der Baumaßnahme erfolgen. Außerdem ist vorgesehen, auf der gesamten Strecke eine Radwegebeleuchtung mit LED zu installieren, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Nicht zuletzt ist auch ein Ausbau von Stellplätzen und Ladestationen für Pedelecs und Lastenräder an den Bahnhöfen vorgesehen.

Grundstücke im Gemeindeeigentum

Wie Heimann sagt, habe die Stadt Falkensee die entsprechenden Ausarbeitungen und Berechnungen vorgenommen. „Und wir mussten als Gemeinde prüfen, inwieweit uns die Flächen gehören. Denn das ist Grundlage für den Förderantrag.“ Bis auf ein oder zwei kleine Parzellen seien aber die entsprechenden Grundstücke im Besitz von Falkensee sowie Brieselang, sagt er.

Die notwendigen Genehmigungsverfahren würden mit Zusage der Fördermittel in Angriff genommen, so der Bürgermeister. Momentan schätzt man die Gesamtausgaben auf 1,13 Millionen Euro. Die beiden Kommunen kämen auf einen Eigenanteil von insgesamt rund 225 000 Euro.

Autobahnunterführung ist zu schmal

Das zweite Projekt dreht sich um den geplanten Bau eines Radweges nach Bredow entlang der Kreisstraße von Brieselang bis zur Landesstraße 161. Mit dem Bau selber hat die Gemeinde nichts zu tun, das macht der Landkreis.

Allerdings gibt es eine Schwierigkeit: „Kernproblem ist es, den Radweg unter der Autobahn durchzufädeln“, sagte Bauamtsleiter Uwe Gramsch. Denn der Platz entlang der Kreisstraße reicht im Bereich der Autobahnunterführung nicht aus, um dort noch einen normgerechten Radweg anzuordnen. Daraufhin hatte der Landkreis einen Alternativvorschlag unterbreitet, der zwar für die Radfahrer einen Umweg bedeutet, aber deutlich sicherer sein wird.

Radwegekonzept soll erarbeitet werden

Mit einem Beschluss haben die Gemeindevertreter nun den Vorschlag aufgegriffen. Sie stimmten am Mittwoch zu, die Trasse über die gemeindeeigene Straße „Alte Bredower Allee“ und den anschließenden Wirtschaftsweg zur Deponie sowie entlang des Havelkanals zu führen, wo die Autobahn unterquert wird, bevor der Radweg wieder zur Kreisstraße führt.

Diese Kompromisslösung könnte später in ein Radwegenetz inte-griert werden. Die Verwaltung hat sich zu einem entsprechenden Konzept erste Gedanken gemacht, wie Gramsch sagte. Das soll unter Umständen Grundlage für eine Prioritätenliste werden.

Gern gesehen sind in dem Zusammenhang auch Vorschläge aus der Bevölkerung, von Fraktionen sowie vom Seniorenbeirat, die alle zusammengeführt werden sollen. Wie Gramsch zudem sagte, müssten als Erstes Ziele definiert werden, die mit dem Fahrrad erreicht werden sollen, wie etwa Schulen, Kitas und Sportflächen sowie künftige Sportareale. Außerdem gehört der Bahnhof dazu.

Von Andreas Kaatz