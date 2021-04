Brieselang-Rallye für Jugendliche startet endlich

Brieselang

Unter Federführung der gemeinnützigen Hertie-Stiftung startet am Montag, 19. April, die digitale Brieselang-Rallye für Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren. Es handelt sich dabei um ein Zusammenspiel der Stiftung mit der Gleichstellungsbeauftragten Kathrin Neumann, sowie der Gemeindeverwaltung im Rahmen des Programms „Jugend entscheidet“.

Ursprünglich sollte die Rallye bereits diese Woche Montag beginnen, unter anderem wegen logistischer Probleme konnte der Starttermin jedoch nicht eingehalten werden.

13 Stationen in der Gemeinde verteilt

Bis zum 1. Mai können nun aber interessierte Jugendliche an 13 verschiedenen Stationen in Brieselang Aufgaben lösen und ihre Meinung zu verschiedenen Themen ausdrücken. Sie können so klären, welche Dinge sich in der Gemeinde verbessern sollen, welche Wünsche sie haben oder wo explizit Aufenthaltsorte vorhanden sein sollten, die von Jugendlichen aufgesucht werden können.

Zu diesem Zweck sind an zentralen Punkten Plakate mit QR-Codes platziert, die etwa per Smartphone gescannt werden müssen, um die Aufgaben zu lösen und Fragen zu beantworten. Eine entsprechende App können sich die Jugendlichen in den bekannten App-Stores kostenfrei herunterladen, um teilnehmen zu können. Der Name lautet: PLACEm – Die Mitrede App.

Überraschungsgeschenke für die Alles-Scanner

Der Spaß bei der Brieselang-Rallye steht im Vordergrund. Wer sämtliche QR-Codes gescannt hat, erhält ein Überraschungsgeschenk. Bürgermeister Ralf Heimann hofft auf rege Beteiligung: „Es ist ein tolles Projekt. Wir wollen Jugendliche stärker beteiligen und die Lust sowohl auf eine verstärkte Zusammenarbeit wecken als auch den Austausch im Sinne der Stärkung der lokalen Demokratie fördern. Dank der Unterstützung der Hertie-Stiftung und zahlreicher ehrenamtlicher Helfer, darunter der Humanistische Freidenkerbund, aber auch die Brieselanger Miniathleten, wird uns das sicher gelingen.“ Wer Fragen hat, wende sich in der Verwaltung an Thomas Achterberg: 033232/3 38 36.

Von MAZonline