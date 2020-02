Schlechter Baugrund: Feuerwehr-Neubau wird teurer

Bredow

Der Bauantrag ist zwar gestellt, doch ob noch in diesem Jahr mit den Bauarbeiten für das neue Feuerwehrgerätehaus in Bredow begonnen werden kann, steht in den Sternen. Denn es bestehen gleich mehrere Kostenrisiken für die Gemeinde Brieselang.

Das allerdings zählt für die Kameraden der Bredower Wehr jetzt nicht mehr. „Die Zeit ist ran“, sprach Feuerwehrmann Mario Eue kürzlich im Gemeindeentwicklungsausschuss den Kameraden aus der Seele.

Eine ganze Reihe Mängel

„Wir haben ein Waschbecken mit Eimer drunter, wir haben keine Toilette, und der Spiegel des Feuerwehrautos muss immer eingeklappt werden“, sagte er und nannte damit nur drei Mängel, um die katastrophale Unterbringungssituation am jetzigen Standort zu unterstreichen. Hinzu kommen die unzureichenden Umkleidemöglichkeiten unter anderem im Heizungsraum. Man habe lange genug gewartet, hieß es.

Der Neubau soll auf dem alten Gutshofgelände entstehen. Das Problem: „Wir haben dort schlechten bis sehr schlechten Baugrund“, sagte Bauamtsleiter Uwe Gramsch. Deshalb müsse der Boden, der zudem mit Schadstoffen belastet ist, in einer Tiefe von 90 Zentimeter bis drei Meter ausgeschachtet und wieder aufgefüllt werden.

Kosten können sich weiter erhöhen

Dies ist der Hauptgrund dafür, dass sich die Gesamtkosten jetzt auf etwa 1,1 Millionen Euro belaufen. Und Gramsch kann nicht ausschließen, dass sich die Kosten aus dem Grunde noch weiter erhöhen.

Er weist zudem auf ein weiteres Risiko hin: Ganz Bredow sei ein Bodendenkmal. Was die Archäologen auf dem vorgesehenen Grundstück finden werden und wie lange die Untersuchungen dauern, kann auch er nicht sagen. Abgesehen davon weiß derzeit niemand, ob man zeitnah eine Baufirma findet, die das Projekt zu einem annehmbaren Preis umsetzt.

Keine Zeit mehr

Alles zusammen könnte den Zeitplan noch einmal kräftig durcheinander wirbeln. Doch Zeit ist genau das, was die Bredower eigentlich überhaupt nicht mehr haben. Und das hängt auch mit der Förderung zusammen.

So hatte der damalige Innenminister Karl-Heinz Schröter im September 2018 einen Bescheid über 181 500 Euro überreicht. Der galt eigentlich bis Ende 2019 und wurde dann um ein Jahr verlängert. Ob das noch einmal geschehen wird, vermag niemand zu sagen. Zumal Gemeindewehrführer Marco Robitzsch zum jetzigen Zeitpunkt ernste Zweifel hat, ob überhaupt noch die volle Summe verfügbar wäre.

Neubau ist alternativlos

Doch auch für ihn gibt es keine Alternative zum Neubau, zumal nicht sicher wäre, ob auf einem anderen Grundstück im Ort der Baugrund besser wäre – ganz abgesehen vom Zeitverlust durch eine mögliche Umplanung. „Wir haben auch keine gemeindeeigenen Grundstücke, die bebaubar wären“, sagte er.

Somit käme nur ein Kauf in Frage, der wiederum die Kosten ebenfalls in die Höhe treiben würde. Er plädiert dafür, das Vorhaben zu realisieren. „Wir haben schlechten Baugrund, aber das ist nicht zu ändern. Wir sind für eine leistungsfähige Feuerwehr verantwortlich“, sagte Robitzsch.

Restrisiko bleibt

Der Gemeindeentwicklungsausschuss hat letztlich empfohlen, das Vorhaben am vorgesehenen Standort in diesem Jahr umzusetzen. So meinte etwa Aileen Jütterschenke ( SPD). „Unsere Fraktion wird dem Antrag zustimmen, das Projekt ist alternativlos. Wenn es Mehrkosten gibt, dann muss man diese tragen“, sagte sie. Fabian Bleck ( CDU) sieht es ähnlich. „Es wäre ärgerlich, wenn die Fördermittel verfallen würden. Wir müssen in den sauren Apfel beißen.“ Ein Restrisiko bleibe.

Ebenso unterstützten auch Heike Swillus (Linke) und Thomas Vogel (BFB) den Antrag. Und Harald Brockmann ( FW) sagte: „Wir würden uns wünschen, dass alles klappt.“ Der sachkundige Einwohner Rico Löwe allerdings wies auf die schwierige finanzielle Situation der Gemeinde hin – angesichts der geplanten Gesamtschul- und Kita-Bauten: „Die Gemeinde muss abwägen und letztlich entscheiden, was wichtiger ist.“

Fahrzeughalle und Sozialtrakt

Errichtet werden soll eine Fahrzeughalle mit zwei Stellplätzen sowie mit einem Sozialtrakt mit Schulungsraum, Umkleidemöglichkeiten und Toiletten. Die Gesamtnutzfläche beträgt schließlich rund 280 Quadratmeter.

Zudem wird man eine Freifläche für Ausbildungszwecke nutzen können. Ursprünglich war vorgesehen, die Sozialräume in dem benachbarten Schlossflügel unterzubringen. Doch dies erwies sich als wenig zweckmäßig.

Von Andreas Kaatz