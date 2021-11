Brieselang: Seebeirat mit Ideen und Wünschen für Nymphensee

Brieselang

Der Seebeirat Nymphensee versteht sich weiterhin als Sprachrohr der Seenutzer. Das ist während jüngsten Sitzung des Gremiums zum Ausdruck gekommen. Während der Tagung wurden viele Themen erörtert.

Nymphensee als Flora-Fauna-Habitat

So solle etwa das Anbringen von Schildern mit der Aufschrift „Flora-Fauna-Habitat“ (Vogelbrutgebiet) – bitte die Wege nicht verlassen!“ entlang des Spazierweges rund um den Nymphensee veranlasst werden. Entsprechende Schilder seien bereits beim Pächter vorhanden, wie Harald Brockmann, Vorsitzender des Seebeirates, betonte. Des Weiteren solle die Wiederherstellung der bereits vor Jahren errichteten Umzäunung im Bereich zwischen den Toren auf der Süd-/Ostseite des Sees durch die Verwaltung als Verpächter des Areals umgesetzt werden, so die Forderung des Gremiums. Der Nabu prüfe den Einsatz von Fördermitteln zu Errichtung einer Heckenbepflanzung.

Seebeirat begrüßt Sauna-Idee

Der Seebeirat begrüßte zudem den Wunsch des Pächters, Frank Goslowsky, eine mobile Sauna auf dem Gelände zu errichten. Erwartet wird vom Gremium eine Unterstützung, wie das Projekt realisiert werden könne. Mittel- bis langfristig können sich die Mitglieder gar den Einbau einer fest installierten Sauna im renovierungsbedürftigen Bademeisterhaus vorstellen – allerdings in Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten. Da bei Festivitäten am Nymphensee keine Feuerwerke aus Gründen des Emissionsschutzes gezündet werden dürfen, solle die Möglichkeit einer Lasershow geprüft werden.

Die Mitglieder des Seebeirates wünschen sich, dass die Gremienarbeit auch auf der Homepage der Gemeinde unter der Rubrik „Beauftragte und Beiräte der Gemeinde Brieselang“ dargestellt wird. Weitere Ideen, etwa Hinweistafeln aufstellen zu lassen, die die natürliche Umgebung des Badesees erläutern sollen, standen während der Sitzung ebenfalls im Fokus. In diesem Zusammenhang sieht der Seebeirat eine gute Möglichkeit, die örtlichen Schulen bei der Erstellung von entsprechenden Hinweistafeln zu beteiligen.

Idee für Weihnachtsmarkt am See

Pächter Frank Goslowsky habe zudem die Durchführung eines Weihnachtsmarktes am Nymphensee vom 4. bis 5. Dezember vorgeschlagen. Es könnte durchaus eine gemeinsame Veranstaltung mit anderen Brieselanger Gruppen sein, die ebenfalls einen Weihnachtsmarkt planen, hieß es. Diskutiert wurde auch die Gründung eines Fördervereins Nymphensee. Die nächste Sitzung des Seebeirates findet erst im kommenden Jahr am 24. März 2022, so die Planung.

