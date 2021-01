Brieselang: Seebeirat zum Nymphensee soll vermitteln

Brieselang

Der Nymphensee ist das schönste Stück von Brieselang und trotzdem auch der größte Zankapfel in der Gemeinde. Der Ortsverband der Linken will Ruhe in den Streit und die Querelen bringen und fordert die sachliche Zusammenarbeit aller Beteiligten am Nymphensee. „Wir wünschen uns eine neue Form sachlicher Zusammenarbeit zwischen Pächter und Verpächter, unter Beteiligung aller Interessengruppen am Nymphensee“, sagt Antje Koch vom Ortsverband der Linken. Deshalb schlägt die Fraktion vor, einen Seebeirat zu gründen.

See entstand vor 100 Jahren

Der Nymphensee in Brieselang ist ein sehr beliebter Erholungsort. Entstanden war er, als vor mehr als 100 Jahren hier Boden für den Straßenbau ausgebaggert wurde. Er entwickelte sich mit dem Freibad zu einem gefragten Naherholungsort. Allerdings stoßen hier verschiedene Interessen von Besuchern, Pächter und Verpächter sowie Naturfreunden aufeinander. Rund um den See und die Verpachtung gab und gibt es immer wieder Ärger und Streit über die Nutzung des Areals. Die Debatten werden über Gebühren oder Parkplatzmöglichkeiten ebenso geführt wie etwa über die Zugänglichkeit des Areals ( MAZ berichtete).

Vergiftete Debatte

„Wir möchten nicht, dass die Debatte vergiftet über Facebook oder andere Kanäle geführt wird“, sagt Antje Koch, sie will ein konstruktives Gespräch. In dem Beirat sollten der Pächter und der Verpächter, also die Gemeinde, vertreten sein, es sollten aber auch die DLRG, der Nabu, die Taucher und die Angler eine Stimme haben. Die Linken haben schon mit vielen gesprochen und sind auf einiges an Zustimmung gestoßen. Nun haben sie das Thema in die Gemeindevertretung eingebracht. Nach der Beratung im Hauptausschuss soll das Thema in der nächsten Woche auch auf der Gemeindevertretersitzung zur Sprache kommen. „Allerdings im nicht-öffentlichen Teil“, schränkt Antje Koch ein. Weil so eine Debatte auch Details des Pachtvertrages betrifft, solle das Thema erst einmal nicht-öffentlich beraten werden.

Die Linken hoffen, dass die anderen Fraktionen ihre Idee unterstützen. „Es ist dringend notwendig, das Thema zu beraten. Unser Ortsverein würde es begrüßen, wenn alle Beteiligten eine Chance bekommen, sich zum Thema Nymphensee auszutauschen, Ideen einzubringen und verträgliche Lösungen für alle zu finden“, meint die Abgeordnete.

