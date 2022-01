Brieselang

Es war am Dienstag mit Sicherheit eine der kürzesten Sitzungen, die der Gemeindeentwicklungsausschuss je absolviert hat. Nach nicht einmal fünf Minuten war alles vorbei. Vorsitzende Ines Buhrig (BFB) begründete das abrupte Ende unter anderem damit, dass es keine Corona-Einlasskontrolle gab. Laut Beschluss der Gemeindevertreter vom November gilt nämlich bei Sitzungen 3G. Und es wäre zudem notwendig gewesen, die Einhaltung der Mindestabstände an den Sitzplätzen zu gewährleisten.

Mit dem Abbruch konnte auch das wichtigste Thema an dem Abend nicht behandelt werden: der geplante Interimsbau für die Gesamtschule. Denn bis der Neubau auf dem Sportplatz fertiggestellt sein wird, benötigt die Schule dringend weitere Räume. In der Sitzung sollten Varianten für einen Übergangsbau vorgestellt werden, die schnell umgesetzt werden können. Bis auf BFB haben sich im Anschluss die übrigen Fraktionen von der Verwaltung und der Architektin noch über die Projektvorschläge informieren lassen.

„Bürgermeister hat das Hausrecht, bis der Gong ertönt“

Der Vorfall ist ein erneuter Tiefpunkt in dem ohnehin schon zerrütteten Verhältnis zwischen der BFB-Fraktion und Bürgermeister Ralf Heimann (FW). Thomas Vogel (BFB), Vorsitzender der Gemeindevertretung, gibt Heimann für den Sitzungsabbruch die Schuld. Dieser hätte für die Einlasskontrolle sorgen müssen.

„Er hat das Hausrecht, bis der Gong ertönt, ist also der einzig Befugte beziehungsweise seine Beauftragten. Das klappt auch in allen Umlandgemeinden, nur in Brieselang nicht. Wenn der Bürgermeister meint, das nicht mit eigenem Personal sicherstellen zu können, könnte er einen Dienstleister beauftragen.“ Wie es auch schon in der Vergangenheit erfolgt sei. „Es bedarf auch keines separaten Beschlusses“, so Vogel. „Der Bürgermeister wurde mehrfach dazu aufgefordert, mündlich und schriftlich.“

Bürgermeister sieht keine Rechtsgrundlage

Dass die Sacharbeit nun erneut leidet, weiß auch Vogel. „Genau damit arbeitet der Bürgermeister. Er weiß, wie wichtig uns die Sacharbeit ist. Das Ganze grenzt an Erpressung. Wir halten aber den Infektionsschutz und die Einhaltung bestehender Gesetze im Moment für das höhere Gut“, sagt er.

Laut Heimann hätte die Vorsitzende die Sitzung durchführen müssen. Denn der gefasste Gemeindevertreterbeschluss zur Umsetzung der 3G-Regel biete keine Rechtsgrundlage dafür, dass er einen externen Dienstleister mit der Einlasskontrolle beauftragen kann. Lediglich der Vorsitzende oder Verwaltungsmitarbeiter dürften danach die Besucher kontrollieren. Letztere seien aber nicht in der Lage, die Zugangskontrolle durchzuführen.

Auftrag sei nicht durch die Gemeindevertretung erteilt worden

„Ich habe vor der letzten Gemeindevertretersitzung den Vorsitzenden Herrn Vogel auf die Probleme der Zugangskontrolle hingewiesen. Ich habe ihn ausdrücklich darum gebeten, der Verwaltung über die GV einen Auftrag zu erteilen, entweder eine Ausschreibung für einen Sicherheitsdienst zu beauftragen oder ausdrücklich im Rahmen des noch bestehenden Rahmenvertrages mit German Security einen Auftrag für die Zugangskontrolle zu erteilen. Leider hat er nichts unternommen“, beklagt Heimann.

Nach seiner Ansicht hätte die Sitzung aber auch schon allein deshalb stattfinden können, weil es am Dienstag gar keine Besucher gegeben habe. Kontrollen wären somit nicht nötig gewesen, meint er.

Wurde Exempel statuiert?

Ziemlich aufgebracht und schockiert wegen der ausgefallenen Sitzung ist Aileen Jütterschenke (SPD): „Wir hatten ein wichtiges Thema, nämlich die Gesamtschule. Da rennt uns die Zeit weg.“ Sie hofft nun, dass die Gemeindevertretersitzung nicht das gleiche Schicksal erleidet.

Harald Brockmann (FW) sagt: „Man hätte das auch anders lösen können.“ Er denkt, dass mit dem Abbruch wohl ein Exempel statuiert werden sollte. Für Fabian Bleck (CDU) indes wäre es kein Problem, wenn Verwaltungsmitarbeiter die Impfausweise kontrollieren würden. Da aber erneut niemand am Einlass stand, konnte er die Entscheidung der Vorsitzenden durchaus nachvollziehen, bezeichnete sie als konsequent. „Aber hinsichtlich der Sacharbeit ist es natürlich eine Katastrophe.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und Antje Koch (Linke) ist ebenfalls sauer, dass die Sitzung geplatzt ist. Wie solle man so etwas den Bürgern, Lehrern und Schülern erklären, meinte sie. „Wir brauchen die Interimslösung ganz schnell.“

Von Andreas Kaatz