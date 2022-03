Brieselang

Eine mögliche Kündigung des Pachtvertrages zum Naturbad Nymphensee zwischen Gemeinde und Pächter Frank Goslowsky ist nach wie vor nicht vom Tisch. Bürgermeister Ralf Heimann (FW) hat für die Gemeindevertretersitzung am Mittwoch erneut eine Beschlussvorlage eingebracht, mit der er die fristlose Kündigung durchsetzen will.

Wie berichtet, wirft er dem Pächter vor, trotz Aufforderung keinen Nachweis über den Einsatz von Personal zur Beaufsichtigung des Badebetriebes in der Saison 2021 erbracht zu haben. Goslowsky wiederum weist die Vorwürfe zurück. Drei Gemeindevertreter haben nun Unterlagen zu der Angelegenheit gesichtet und die Ergebnisse im nichtöffentlichen Teil des Hauptausschusses vorgestellt.

Längerer Rechtsstreit befürchtet

Wie die CDU-Fraktion in einer Pressemitteilung erklärt, befürchtet sie im Falle einer Kündigung einen längeren Rechtsstreit zwischen Gemeinde und Pächter, der einen Ausfall der Badesaison 2022 bedeuten könnte. Eine Neuausschreibung zum Betrieb des Sees sei vor dem Beginn der Badesaison am 15. Mai 2022 zudem höchst unrealistisch.

„Einen geschlossenen See im Jahr 2022 wünscht sich keiner und ist für die Brieselanger nicht hinnehmbar“, sagt Fraktionschef Fabian Bleck. Deshalb schlage die Fraktion vor, dass das Naturbad in eine Badestelle nach dem Vorbild der Stadt Ketzin umgewandelt wird.

Café-Betrieb soll vom Badebetrieb getrennt werden

„Der Betrieb des Cafés würde dann vom Badebetrieb getrennt. Damit wäre der Nymphensee tagsüber ohne Eintritt frei zum Baden und Spazierengehen zugänglich. Die Pflege des Sees und die Sicherung der Badestelle gehen wieder in die Hand der Gemeinde über, die dazu eine personelle Aufstockung beim Bauhof benötigt“, so Bleck. Gemeinsam mit anderen Fraktionen – auf jeden Fall mit SPD, Grüne, Freie Wähler – will die CDU einen entsprechenden Änderungsantrag, verbunden mit einem Prüfauftrag, einbringen.

„Mit diesem Vorschlag retten wir die Badesaison 2022, auch wenn uns klar ist, dass wir dazu zusätzliches Geld bereitstellen müssen. Das sollte uns ein freizugänglicher See aber Wert sein“, so Bleck. Den Badebetrieb an der Badestelle wolle man dann jährlich bewerten und gegebenenfalls verlängern. „Das bedeutet aber auch, dass sich Bürgermeister Heimann und der aktuelle Pächter aufeinander zubewegen müssen. Eine rechtlich zufriedenstellende Lösung zwischen beiden Vertragsparteien finden wir nur im gegenseitigen Einvernehmen.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dazu ergänzte Friederike Heine, Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes: „Wir hoffen, dass wir damit den seit fast zwei Jahren anhaltenden Streit zwischen Bürgermeister und Pächter rund um den Nymphensee entschärfen können. Der See soll keinen Zankapfel mehr darstellen, sondern allen Familien und Bürgern ein kostenloser und frei zugänglicher Erholungsort sein. Dazu regen wir auch die Gründung eines Fördervereins für den See an.“

Von Andreas Kaatz