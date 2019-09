Brieselang

Es geht in eine zweite Runde. Am 15. September sind die Brieselanger erneut aufgerufen, in die Wahllokale zu kommen, um einen neuen Bürgermeister zu wählen. Im ersten Anlauf am Sonntag holte Ralf Heimann ( IBB) als Bester des Bewerberquartetts 2745 Stimmen, dahinter folgte Michael Koch ( CDU) mit 2074 Stimme...