Spannungen zwischen Bürgermeister und Fraktionen nehmen zu

Brieselang

Gleich mehrere Auftragsvergaben haben die Brieselanger Gemeindevertreter in ihrer Sondersitzung am Mittwoch in der Robinson-Grundschule einstimmig verabschiedet. Dies betraf den geplanten Umbau der Kita in Bredow ebenso wie die Vergabe von Ingenieurleistungen für die Aufstockung an der Zeebra-Grundschule.

Doch das war es dann auch mit der Einigkeit an diesem Abend. Bereits vor diesen Tagesordnungspunkten, aber auch im weiteren Verlauf der Sitzung zeigte sich, dass das Verhältnis zwischen den Fraktionen und Bürgermeister Ralf Heimann ( FW) mehr als angespannt ist.

Anzeige

Leitungen reichten nicht aus

Grund dafür sind mehrere Dinge. So haben die Gemeindevertreter immer noch daran zu knabbern, dass die für den 29. April angesetzte Hauptausschusssitzung gescheitert ist. Wie berichtet, sollte diese als Audiokonferenz stattfinden.

Weitere MAZ+ Artikel

Doch die zehn externen Leitungen, mit denen man sich von außerhalb in die Konferenz einwählen konnte, reichten nicht aus. Zwei Mitglieder konnten sich nicht beteiligen. Die Schuld am Scheitern wurde Heimann zugeschrieben. Dieser wiederum wies die Vorwürfe am Mittwoch erneut zurück, sprach von unzureichender Technik im Bürgerhaus und zu wenig Zeit zur Vorbereitung.

Vorwürfe Richtung Bürgermeister

Für Christian Achilles (BFB) nur eine Ausrede. Er warf dem Bürgermeister erneut vor, dass er nicht willens gewesen sei. „Sie finden es nicht richtig und deshalb bereiten Sie die Sitzung nicht vor. Sie wollen es den Gemeindevertretern so schwer wie möglich machen.“

Dabei zielte er auf Heimanns Haltung ab. Denn dieser plädiert auch in Corona-Zeiten eher für Präsenzsitzungen, die jedoch in großen Räumen stattfinden sollten, so wie in anderen Gemeinden. Audio- oder Videokonferenzen hätten eher zur Folge, dann man sich von den Bürgern zurück zieht, so Heimanns Ansicht.

Test abgelehnt

Um einen Test zu machen, ob man die Bürger per Telefonkonferenz an der Sitzung teilhaben lassen kann, wurde von BFB ein Beschlussantrag eingebracht. Dazu war jedoch Einstimmigkeit erforderlich. Heimann stimmte aber auch aus rechtlichen Gründen dagegen – abgelehnt.

Noch einmal gab es einen einstimmigen Beschluss am Mittwoch – allerdings nur, weil der Bürgermeister zur Überraschung der Anwesenden vor dem Tagesordnungspunkt in den Zuschauerbereich gewechselt ist. „Ich wirke nicht an einem Beschluss mit, der das Ziel hat, mich anzugreifen, und der eine Beschlussfassung vorsieht, die nicht legal ist“, erklärte er.

Nur Akteneinsicht gewährt

Bei dem Antrag ging es um die Zusammenarbeit zwischen Bürgermeister und Gemeindevertretung. Heimann wird aufgefordert, die Volksvertreter bestmöglich zu unterstützen und ihnen unter anderem ein Gutachten zur Gesamtschule in schriftlicher Form zu überlassen – ebenso das Ergebnis rechtlicher Prüfungen zum Thema Gesamtschule.

Für Heimann indes wäre dies rechtswidrig, er sieht die Vertraulichkeit nicht gewährleistet und ermöglicht deshalb nur eine Akteneinsicht. Davon hat notgedrungen auch Antje Koch (Linke) Gebrauch gemacht. Für sie ist es ein Unding, dass die Gemeindevertretung unter Generalverdacht gestellt wird – nämlich, dass etwas von vertraulichen Unterlagen durchsickern könnte. „Das kann so nicht weitergehen.“

Respekt wird vermisst

Achilles vermisst den Respekt des Bürgermeisters gegenüber den Gemeindevertretern. Ausdruck dessen sei auch, dass alle Fraktionen hinter dem betreffenden Antrag stehen. „Es braucht ein Mindestmaß an Zusammenarbeit. Es muss möglich sei, informiert zu werden. Der Bürgermeister hat jedoch die Idee, die Gemeindevertreter vorführen zu wollen.“ So gebe es mehrere Punkte, die das Fass zum Überlaufen gebracht haben.

Ein Problem beim menschlichen Miteinander sieht Norbert Jütterschenke ( SPD): „Ich sehe keine Chance, zu einer vernünftigen Zusammenarbeit zu kommen.“ Dass der Bürgermeister sich aus der Diskussion ausgeklinkt hat, war für Kai Nagel (Grüne) überhaupt nicht zu verstehen: „Es ist eine große Frechheit, dass der Bürgermeister sich in die Ecke setzt, am Handy spielt und so tut, als wenn er uns nicht hört. Das ist kindisch.“

Nur eine Einbahnstraße

Fabian Bleck ( CDU) meinte: „Wir hatten im Ältestenrat versucht, die Sache zu entschärfen und ein Kompromissangebot gemacht. Aber ich habe das Gefühl, die Kommunikation ist eine Einbahnstraße. Aber wenn man will, dass Brieselang nach vorne kommt, dann muss man zusammen arbeiten. Wir brauchen ein lösungsorientiertes Handeln.“

Er fordert eine bessere Unterrichtung der Verwaltung. So hatte Heimann beispielsweise zwei Beschlüsse, die die CDU beantragt hatte, beanstandet. Der Grund: Im Antrag war versehentlich ein schon abgelaufenes Vollzugsdatum enthalten. Bleck hätte sich eine rechtzeitige Information dazu gewünscht, dass dies geändert werden muss. Er habe erst sehr spät von der Beanstandung erfahren.

Für Freie Wähler ist es schwierig

Schwierig ist es derweil für die Freien Wähler, denen auch Heimann angehört. „Das bringt uns in eine unglückliche Situation“, sagt Fraktionschef Harald Brockmann, der sich trotzdem dem Beschlussantrag angeschlossen hatte. „Denn die Zusammenarbeit ist suboptimal.“

Ihm geht es jetzt darum, einen Weg zu einem respektvollen Miteinander zu finden. Denn was beispielsweise die genannten CDU-Prüfanträge betrifft, „geht es aus meiner Sicht um einen Streitwert von unter einem Cent“.

Mit dem Beschluss zu einer Zusammenarbeit wird Ralf Heimann jetzt auch aufgefordert, alles dafür vorzubereiten, dass Audio- und Videositzungen rechtlich und technisch möglich sind.

Von Andreas Kaatz