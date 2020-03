Gesamtschule: Ein Weg aus der Sackgasse wird gesucht

Brieselang

Auf Eis liegen derzeit die Vorbereitungen zum Bau einer Gesamtschule in Brieselang. In der Sondersitzung der Gemeindevertreter am 26. Februar waren beide Beschlussvorlagen zu dem Thema überraschend durchgefallen. Beide Anträge befürworteten zwar den Bau der Schule, sprachen sich aber für unterschiedliche Wege zur Umsetzung aus.

Nun soll es am 5. März eine Krisensitzung der Fraktionen mit Bürgermeister Ralf Heimann ( FW) geben. Dazu teilte FW-Fraktionschef Harald Brockmann mit: „Die Fraktion der Freien Wähler Brieselang begrüßt die Einladung des Bürgermeisters am 5. März, um gemeinsam mit möglichst allen Fraktionen am ’runden Tisch’ nach tragfähigen Lösungen zu suchen.“

Eventuell neue Wege beschreiten

„Dabei kommt es für uns weiterhin darauf an, Lösungen zu finden, die nicht nur nachhaltig, sondern auch im Interesse aller Brieselanger Bürgerinnen und Bürger sind. In diesem Zusammenhang sind gegebenenfalls auch neue Wege zur Realisierung einer Gesamtschule in Brieselang zu beschreiten.“

Wie Brockmann weiter sagt, stehe die Fraktion der Freien Wähler Brieselang weiterhin für den Bau einer Gesamtschule. „Jedoch fordern wir - im Gegensatz zu CDU und SPD - eine faire und gerechte Lastenverteilung zwischen dem Landkreis Havelland und der Gemeinde Brieselang. Es kann nicht sein, dass sich der Landkreis bei einer derzeit prognostizierten Bausumme von ca. 28 Millionen Euro lediglich mit 6,1 Mio Euro beteiligt. Ein ’Augen zu und durch’ wird es mit uns nicht geben.“

Finanzierungsvorschläge gefordert

Die Grüne fordern derweil konkrete Finanzierungsvorschläge in der Gesamtschuldebatte, wie es in einer Pressemitteilung heißt. „Um aus der Spirale der sich wiederholenden Argumente auszubrechen fordern die Grünen, dass die Verwaltung alle grundlegenden, realistischen Finanzierungsszenarien mit konkreten Zahlen ausarbeitet und den Gemeindevertretern vorstellt“, sagt Fraktionschef Kai Nagel, der von einer Blockade der Wählervereinigungen und des Bürgermeisters spricht.

„Wenn wir wissen, welche verschiedenen Möglichkeiten wir haben, um die Gesamtschule zu finanzieren und Förderprogramme zu nutzen, finden wir sicher auch einen Kompromiss, der im Interesse unserer Gemeinde und damit im Interesse aller Gemeindevertreter ist. Der finanzielle Aspekt scheint derzeit schließlich der Hauptstreitpunkt zu sein“, so der Fraktionschef weiter.

Kritik am Bürgermeister

Vertreter von SPD, CDU, Linke und Grüne hätten der Verwaltung in einem Gespräch bereits mehrere Vorschläge zu unterschiedlichen Finanzierungsmodellen und Förderprogrammen gemacht.

Nagel kritisiert Heimann dafür, dass dieser sich in der Sitzung „trotz mehrfach betonter Neutralität und zur Überraschung der meisten Anwesenden gegen den klar artikulierten Bürgerwillen einsetzte und damit die rasche Umsetzung der Gesamtschule Brieselang bis auf Weiteres blockierte“.

„Unnötige Verzögerung“

Denn der Bürgermeister habe für den konkurrierenden Antrag von BfB und Freien Wählern gestimmt, „der zwar aus strategischen Gründen nach eigener Aussage ebenfalls theoretisch eine Gesamtschule befürwortet, jedoch hierfür Bedingungen stellt, die faktisch den Bau einer Gesamtschule ausschließen oder bestenfalls unnötig verzögern“.

„Wir müssen selbstverständlich über die Finanzierung sprechen, jedoch darf keine Zeit mehr verloren gehen, da wir Zeit noch weniger zur Verfügung haben, als Geld“, meinte denn auch die Brieselanger Linke in einer Stellungnahme. „Wir unterstützen weiterhin den Bau der Gesamtschule und werden weiter an einem Plan arbeiten, diese auch zu realisieren.“

Ängste seien geschürt worden

„Wir wollen nicht, dass der Straßenbau das vorherrschende, politische Thema in unserer Gemeinde ist und bleibt. Wir fordern den Bürgermeister auf, endlich Stellung zu beziehen und Verantwortung zu übernehmen, für die hier lebenden Menschen, ob groß, ob klein. Und selbstverständlich auch für die Menschen in den Nachbargemeinden, die darauf warten, dass diese Gesamtschule endlich errichtet wird, da ihre Schulen auch aus allen Nähten platzen“, sagte Antje Koch von Die Linke.

In der Beratung am 26. Februar seien auch Ängste geschürt worden, Brieselang könnte dann auf lange Zeit nicht mehr investieren, in Kitas oder Straßen. „Wir stellen uns entschieden gegen diese Polemik.“

Forderung nach Transparenz

Der Bürgermeister hat sich an dem Abend zu den Finanzierungsproblemen geäußert. Jedoch schien nach Ansicht der Linken in der Verwaltung mit anderen Zahlen gerechnet worden zu sein, als der Landkreis es selbst getan hat.

„Hier fordern wir ganz klar Transparenz von der Verwaltung. Es ist keine Entscheidungsfindung möglich, wenn die Finanzen nicht transparent kommuniziert werden.“

Von Andreas Kaatz