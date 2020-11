Brieselang

Die geplante Gesamtschule soll auf dem Gelände des Fichte-Sportplatzes entstehen. Das hat jetzt der Gemeindeentwick- lungsausschuss mit großer Mehrheit empfohlen. Doch wenn es so kommen sollte, dann wird die Gemeinde nicht herum kommen, für den Vereinssport alternative Flächen zur Verfügung stellen – und zwar mit mehr Entwicklungsmöglichkeiten als jetzt.

In diese Richtung geht jetzt eine Beschlussempfehlung auf Antrag der BFB-Fraktion. Somit soll als Ersatz für den heutigen Fichte-Sportplatz ein neues Gelände als zusammenhängende Sportfläche entwickelt werden, die Platz für mindestens zwei Großspielplätze zuzüglich Nebenflächen bietet.

Anzeige

Es soll parallel gebaut werden

Dies soll schnellstmöglich und zeitlich parallel zur Planung einer Gesamtschule auf dem heutigen Fichte-Sportplatz erfolgen, heißt es. Letzterer würde als Gelände für den Schulsport und als Ausweichfläche für den Vereinssport erhalten bleiben. Das Vereinsheim käme dann auf die neue Fläche, da das jetzige Gebäude wohl weichen muss.

Grundlage für den Beschlussantrag ist eine Untersuchung der Gemeindeverwaltung, die acht mögliche Flächen unter die Lupe genommen hat. BFB spricht sich nun dafür aus, dass das „Gutsmann-Gelände“ nahe der Zeebra-Grundschule Priorität haben soll, gefolgt vom Gelände Stormstraße/Am Vorholz mit bis zu 40.388 Quadratmetern und einer Fläche am Mittelgraben in Zeestow. Aber auch eine mögliche Fläche am Wiesenweg sollte auf ihre Eignung und Realisierbarkeit hin noch untersucht werden.

Zukunftsfähige Lösung

„Wenn wir schon so viel Geld in die Hand nehmen, dann muss eine zukunftsfähige Lösung heraus kommen und nicht Kleinklein“, sagt BFB-Fraktionschef Christian Achilles. Er findet es auf jeden Fall richtig, dass die Gesamtschule nicht auf dem Schulplatz entsteht, um unter anderem auch der Grundschule nicht die Entwicklungsmöglichkeiten zu verbauen.

So sei es gut, dass die Schule auf dem Sportplatz entsteht. Nur werden dann dort nicht mehr in großem Umfang Vereins- und Freizeitsport stattfinden können. „Der Vereinssport sollte da sein, wo mindestens zwei Großspielflächen auf einem Areal entstehen können und nicht verteilt an mehreren Standorten“, so Achilles.

Am besten erreichbar

Nicht zum Zuge kam die CDU mit einem Änderungsantrag. „Der BFB-Antrag ist nicht schlecht, aber in einigen Punkten etwas ungenau“, sagte Fraktionschef Fabian Bleck. „Aus unserer Sicht kristallisiert sich das Gutsmann-Gelände für diesen Zweck heraus.“

Es sei baurechtlich am leichtesten zu erschließen und von der Verkehrsanbindung her am besten zu erreichen. Den Vorschlag der Verwaltung, den Sportplatz in Alt-Zeestow in Betracht zu ziehen, lehnt er deshalb ab, da die Kinder zum Training über die Autobahnbrücke müssten.

In die richtige Richtung

„Außerdem ist es wichtig, dass der Bau des neuen Sportplatzes parallel zur Errichtung der Gesamtschule erfolgt, um keine Zeit zu verlieren“, so Bleck. Deshalb plädiert er dafür, sich voll auf das Gutsmann-Gelände zu konzentrieren und sich nicht noch mit anderen Varianten zu verzetteln.

Wilhelm Garn, Sprecher des Vereins Grün-Weiss meinte: „Der Standort ist uns egal, es darf nur keine Einschränkung des Breiten- und Vereinssportes geben.“ Deshalb gehe für ihn der Antrag von BFB in die richtige Richtung, auch wenn es da für sein Gefühl noch zu viele „Könnte“ und „Würde“ gäbe.

Förderung wäre möglich

Keinesfalls möchte er, dass erst nach Errichtung der Schule ein neues Sportgelände gebaut wird. „Wenn die Gesamtschule fertig ist, dann muss auch ein komplett neuer Sportplatz zur Verfügung stehen. Wir sehen die Möglichkeit, dass es parallel geht.“

Er würde sich wünschen, dass die Gemeinde diesbezüglich auf Investor Gutsmann zugeht. Nach Garns Recherchen könnten Sportflächen vom Land auch mit bis zu 70 Prozent der Kosten gefördert werden, wenn der Landkreis dem zustimmt.

Vor Kurzem erst hatte das Planungsbüro PST mehrere Varianten dazu vorgestellt, wie die Gesamtschule samt Sporthalle auf dem Sportplatz angeordnet werden könnte. Auf dem jetzigen Schulgelände würde es sehr eng werden.

Von Andreas Kaatz