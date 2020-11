Brieselang

„Die Öffentlichkeitsinitiative der Tafel in Brieselang hat sich gelohnt.“ Das sagte jetzt die Leiterin des Tafel-Standortes Kathrin Ernst. So sei die Aufmerksamkeit seit dem Tag der offenen Tür am 3. Oktober deutlich gestiegen. „Viele wissen nun, dass es uns gibt und vor allem, dass es auch Bedürftige in der Gemeinde Brieselang gibt, die unsere Unterstützung benötigen“, machte Ernst deutlich.

Ihren Angaben zufolge hat es zuletzt fünf Neuanmeldungen gegeben. Darunter sind zwei Familien, die genauso wie weitere 15 Haushalte nun die Hilfsangebote wie Essensausgabe und Kleiderkammer nutzen können.

Dank an die Spender

Besonders positiv ist auch: „Die Spendenbereitschaft ist um 100 Prozent gestiegen. Das freut und hilft uns natürlich sehr“, zeigt sich die Leiterin der Brieselanger Tafel zufrieden. „Vielen, vielen Dank!“, sagte sie. Diese Botschaft möchte sie auch an die mittlerweile vielen Ehrenamtler, die Kathrin Ernst auch im Alltagsgeschäft unterstützen, richten.

Darüber hinaus hat auch die Kleiderkammer, die im Übrigen nicht nur Bedürftigen, sondern allen Menschen offen steht, viel zu bieten. Die Angebote sind erschwinglich. T-Shirts kosten beispielsweise genauso 50 Cent wie Kinderbekleidung; Pullover und Hosen kosten zwei Euro – je nach deren Zustand. „Es handelt sich sozusagen um kleine Spenden, wie bei einem Flohmarkt.“

Über Schließung nachgedacht

Wie berichtet, stand es um den Standort, der zur Nauener Tafel gehört, zuletzt nicht gut. Weil zu wenige Menschen kamen, war sogar über eine Schließung nachgedacht worden. Nun wird versucht, über mehr Öffentlichkeitsarbeit bekannter zu werden.

Die Tafel hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag und Dienstag von 9 bis 15 Uhr, Donnerstag von 16 bis 18 Uhr und Samstag von 14 bis 16 Uhr. Die Lebensmittelausgabe erfolgt ausschließlich dienstags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr. Infos zur Brieselanger Tafel erhält man unter 033232/23 01 85 oder direkt vor Ort.

