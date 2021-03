Brieselang

Die Pläne zur Einrichtung eines Corona-Schnelltestzentrums in der Brieselanger Sportlerklause konkretisieren sich. So hat der Landkreis Havelland als federführende Behörde weitere organisatorische Parameter bekanntgegeben. Demnach sollen teilweise etwa Test-Teams gestellt sowie weitere infrastrukturelle Maßnahmen auf den Weg gebracht werden.

Eine Inbetriebnahme des Testzentrums sollte frühestens ab dem 22. März möglich sein, sofern die Schnelltests dann auch vorhanden sind. Landkreis und Land sind dazu weiter im Austausch. Das teilte die Gemeindeverwaltung Brieselang mit.

Lob von der Gemeinde

Die Gespräche mit dem Landkreis Havelland sind laut Angaben von Brieselangs Bürgermeister Ralf Heimann (FW) „zielführend“. „Ich spreche ein ausdrückliches Lob aus. Der Landkreis ist sehr aktiv, sehr engagiert und kompetent. Die Mängel auf Bundes- und Landesebene können so behoben werden, das muss ich dem Landkreis hoch anrechnen“, betonte er.

In der vergangenen Woche hatte es viele Fragen und auch viel Kritik an Bundes- und Landespolitik gegeben, die Schnelltests verkündet, aber nichts zur Umsetzbarkeit der Idee gesagt hatten. Noch sind viele Fragen offen. In den kommenden Tagen wird der Landkreis Havelland also ein Konzept vorlegen und darin erläutern, wie beispielsweise die Räume hergerichtet werden müssen, um Testungen vornehmen zu können. Auch der organisatorische Ablauf wird dargelegt.

Landkreis wird in Vorleistung gehen

Die Schnelltests sollen ebenfalls den Kommunen gestellt werden. Das heißt: Vorbehaltlich der Zustimmung des Kreistags wird der Landkreis im Hinblick auf die Beschaffung in Vorleistung treten und damit die Städte und Gemeinden finanziell entlasten.

Weiterhin soll versucht werden, für jede Kommune ein Test-Team zur Verfügung zu stellen. Infrage kommen sollen Bundeswehr-Soldaten, die pro Tag (acht Stunden) bestenfalls 300 Schnelltests durchführen können. Zusätzlich sollte eigenes Personal beim Landkreis ausgebildet werden. Dennoch müssen bei den Testungen Wartezeiten in Kauf genommen werden. So könnten nicht die Abstriche selbst das Problem sein, sondern das Warten auf die Ergebnisse.

Nur eine Augenblick-Bescheinigung

Ein Schnelltest behält als Momentaufnahme übrigens nur eine Gültigkeit von deutlich unter 24 Stunden. Es handelt sich folglich lediglich um eine „Augenblick-Bescheinigung“, die ausgestellt werden kann. Welche Öffnungszeiten im Testzentrum Sportlerklause gelten werden, muss noch geklärt und mitgeteilt werden.

Und: Erste Rückmeldungen von Allgemeinmedizinern, Zahnärzten und Apotheken, die in ihren Einrichtungen Schnelltests zur Unterstützung anbieten könnten, hat es bereits gegeben. Auch sie können sich vorstellen, bei den Testungen zu unterstützen. Bürgermeister Ralf Heimann dazu: „Ich bedanke mich bei allen, die Hilfestellung leisten.“

Von MAZ Havelland