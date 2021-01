Brieselang

Große Aufregung herrschte am Dienstagnachmittag in der Lange Straße in Brieselang-Nord. Gegen 14.45 Uhr stand dort plötzlich ein Transporter in Flammen und brannte völlig aus.

Mit Schaum rückte die Feuerwehr den Flammen zu Leibe. Quelle: Julian Stähle

Das Fahrzeug gehörte einem Telekommunikationsunternehmen. Der Mitarbeiter hatte den Auftrag, einen Stromkasten zu reparieren. Kurz nachdem er seinen Transporter vor einer Kreuzung geparkt hatte, begab er sich zu dem Kasten. Nach wenigen Schritten bemerkte er, dass der Mercedes Vito hinter ihm plötzlich Feuer fing.

Der Handwerker versuchte noch schnell, einige Utensilien aus dem Fahrzeug zu retten. Doch erst der Feuerwehr gelang es, eine darin befindliche Gasflasche aus den Flammen zu bergen.

Das Fahrzeug brannte völlig aus. Quelle: Julian Stähle

Für die Löscharbeiten setzte die Brieselanger Feuerwehr Schaum ein. Immer wieder gab es kleinere Verpuffungen im Innenraum des Wagens. Das Fahrzeug selbst und auch die im Wagen befindliche teure Messtechnik wurden durch die Flammen völlig zerstört.

Von MAZ Havelland