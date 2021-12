Brieselang

Ein Renault ist in der Nacht zu Dienstag in der Brieselanger Wielandstraße beschädigt worden. Unbekannte hatten über Nacht einen Gartenzwerg in die Heckscheibe des Pkw geworfen. Der Wagen stand auf dem Privatgrundstück geparkt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von circa 200 Euro.

Von MAZonline