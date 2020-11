Brieselang

In den Kleidercontainer hat er wohl nicht gepasst und auch die Einwurfsrundungen der Altglascontainer haben offenbar ein Hindernis dargestellt: Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang sucht den Eigentümer eines mega-breiten TV-Geräts, das nahe des Festplatzes an der Breiselanger Thälmannstraße abgestellt wurde.

Der Besitzer oder die Besitzerin kann sich unter der Rufnummer 033232/33 80 an die Verwaltung wenden und den Fernseher direkt vor Ort wieder abholen. Stellplätze für Altglas- und Kleidercontainer sind keine Müllabladeplätze. Darauf weist die Verwaltung mit Nachdruck hin. In der Vergangenheit ist wiederholt an verschiedenen Stellen im Gemeindegebiet illegal Abfall, Sperrmüll und Sonstiges abgeladen worden. Die Entsorgung ist mit Kosten verbunden.

