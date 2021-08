Falkensee

Zu einem schweren Unfall ist es am Dienstag um 13.30 Uhr in Brieselang gekommen. Nach Angaben von Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin stießen an der Nauener Chaussee, Ecke Finkenkruger Straße zwei Autos zusammen. Dabei erlitten zwei Frauen schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Feuerwehr, Rettungssanitäter und Polizei rückten aus. Die Ursache des Unfall war nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag noch unklar.

Von MAZonline