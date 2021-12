Die vierzügige Gesamtschule ist im August in Brieselang gestartet, doch mit dem Neubau am Fichtesportplatz wird es noch eine Weile dauern. Für die Übergangszeit benötigt die Einrichtung zusätzliche Räume. So ist ein Interimsbau im Gespräch, von dem auch die Robinson-Grundschule profitieren könnte.