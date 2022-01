Brieselang

Unbekannte haben in der Hafenstraße eine Weiche auf dem DB-Cargo-Gelände in Brieselang beschädigt. Dadurch sind am Freitagnachmittag um 17 Uhr zwei Güterwaggons entgleist. Die Polizei spricht von „unsäglicher Dummheit“ und fünfstelliger Schadenshöhe an den Waggons und den Gleisen.

Videoaufzeichnungen werden nun ausgewertet. Außerdem wurden DNA-Spuren gesichert. Die Kripo ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Von MAZonline