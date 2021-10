Brieselang: Warum der Bürgermeister im Schlafanzug das Logistikzentrum Amazon besuchte

Brieselang

Normalerweise kommen Firmenmitarbeiter oder Firmenmitarbeiterinnen nicht im Schlafanzug zur Arbeit. Es sei denn, es gibt einen besonderen Anlass und eine Aktion für den guten Zweck. So geschehen jüngst im Amazon Logistikzentrum Brieselang.

„Wir hatten alle weiblichen und männlichen Mitarbeiter eingeladen, im Pyjama zur Arbeit zu kommen, um Solidarität mit Kindern zu zeigen, die auf Grund von Krebserkrankungen viel Zeit im Schlafanzug verbringen müssen“, so eine Unternehmenssprecherin. Die Aktion sei zum einen Teil von „Amazon Goes Gold“ – eine Initiative, mit der Amazon weltweit den Kampf gegen Krebs bei Kindern unterstützt. Darüber laufe ein interner Wettbewerb an den Amazon-Standorten in Deutschland, wo die meisten Leute am Arbeitsplatz einen Schlafanzug tragen. Das Logistikzentrum im Güterverkehrszentrum Brieselang belegte nach Rheinberg den zweiten Platz, weil knapp 300 Frauen und Männer am 14. September bei der Aktion mitgemacht haben.

Bürgermeister liegt im Bett

Der Gewinn von 11 000 Euro kommt dem Verein Kinderhilfe zu Gute, der krebs- und schwerkranken Kindern in seinen Beratungsstellen umfassende Unterstützung bietet. „Wir arbeiten eng mit den betroffenen Kindern und deren Familien zusammen, um sie während dieser schweren Zeit liebevoll zu begleiten und mit Therapieangeboten zu unterstützen. Wir freuen uns, dass sich so viele Leute von Amazon in Brieselang engagiert haben, um hierbei zu helfen“, sagt Dieter Hasse von der Kinderhilfe.

Ihren Beitrag zur der Pyjama-Aktion leisten auch Brieselangs Bürgermeister Ralf Heimann (Freie Wähler) und Verwaltungsmitarbeiterin Rosalie Koller. „Ich habe persönlich erlebt, wie schwer eine Krebsdiagnose für die Familie sein kann. Deshalb zeige ich mich gemeinsam mit den hunderten Amazon-Leuten solidarisch. Es ist eine tolle Aktion, die es dem Verein Kinderhilfe ermöglicht, weiterhin großartige Arbeit zu leisten“, so Heimann.

Seit 2013 ist Amazon in Brieselang

Seit mehr als 20 Jahren ist Amazon in Deutschland verwurzelt, seit Oktober 2013 in Brieselang. An den Logistik-Standorten würden immer wieder Sachspenden an bedürftige Menschen übergeben, es werde Kindern geholfen, ihr Potenzial zu entfalten, heißt es aus dem Unternehmen. „Wir unterstützen die Arbeit von gemeinnützigen Organisationen finanziell und öffnen unsere Türen, um unser Wissen mit ihnen zu teilen“, so eine Amazon-Sprecherin.

Insgesamt habe das Unternehmen 2020 an mehr als 50 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz etwa 330 verschiedene Organisationen mit rund sechs Millionen Euro unterstützt.

Von Jens Wegener