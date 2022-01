Brieselang

Die Zahl der Eheschließungen im Trauzimmer des Standesamtes der Gemeinde Brieselang hat sich im Corona-Pandemiejahr 2021 als überschaubar erwiesen. So gaben sich im Bürgerhaus insgesamt 34 Paare das Ja-Wort, wie die Standesbeamtin Claudia Pegel bekanntgab. Der Rekord aus dem Jahr 2018, in dem Jahr schlossen 61 Paare in Brieselang den Bund fürs Leben, bleibt damit bestehen.

Von MAZonline