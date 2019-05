Brieselang

Wilhelm Garn ( CDU) wird auch im Fall seiner möglichen Wahl am 26. Mai als Gemeindevertreter von Brieselang dieses ehrenamtliche Amt nicht annehmen. Er werde aber weiterhin bis zum 17. Dezember als hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde arbeiten. Das gab der CDU-Politiker am Freitag bekannt.

Zuvor hatte es Kritik von politischen Gegnern gegeben, weil Wilhelm Garn als Kandidat der CDU auf der Liste für die Gemeindevertretung steht und er angeblich geäußert haben soll, sowieso nicht als Gemeindevertreter fungieren zu wollen.

Gesundheitliche Gründe

Das aber weist Garn zurück: „Ursprünglich hatte ich die Absicht, mich weiterhin – nach meiner Amtszeit als Bürgermeister – aktiv als Gemeindevertreter zu engagieren. Daher habe ich mich als Kandidat zur Verfügung gestellt. Dies ist das gesetzlich verankerte Recht eines jeden wählbaren Einwohners, so auch das Recht eines amtierenden Bürgermeisters.“ Jetzt habe es ein Umdenken bei ihm gegeben. „Meine jetzige Entscheidung wurde neben einigen persönlichen Umständen im Wesentlichen von gesundheitliche Aspekten beeinflusst. Somit kommt für mich eine Annahme des Amtes als Gemeindevertreter leider nicht in Frage. Wenn man dieses Amt vollumfänglich erfüllen möchte, bedeutet dies einen hohen Zeitaufwand und sehr viel Kraft“, so Garn.

Amtsübergabe als Bürgermeister im Dezember

Da er vor Monaten schon bekannt gegeben hat, nach 16-jähriger Amtszeit auch als hauptamtlicher Bürgermeister nicht wieder zu kandidieren, wird am 1. September in Brieselang ein Nachfolger gewählt. Die Amtsübergabe wird am 17. Dezember erfolgen.

Von Jens Wegener