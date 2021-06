Brieselang

Die Redensart „Still ruht der See“ trifft nicht unbedingt auf Brieselangs beliebtes Badegewässer Nymphensee zu. Zumindest was das Geschehen unter der Oberfläche beziehungsweise hinter den Kulissen angeht. Denn in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass das Verhältnis zwischen Bürgermeister Ralf Heimann (FW) als Vertreter des Verpächters (Gemeinde) und dem Pächter Frank Goslowsky nicht das Beste ist.

Heimann bezeichnete den bestehenden Vertrag zwischen Gemeinde und Seepächter vor ein paar Monaten als Katastrophe. Goslowsky wiederum warf damals der Gemeinde vor, ihren Verpflichtungen etwa zur Instandhaltung von Gebäuden nicht nachzukommen. Daraufhin hatte die Fraktion Die Linke angeregt, einen Seebeirat zu gründen, der vermittelnd eingreift. Der Beschluss wurde Ende Januar gefasst und sollte bis zum Beginn der Badesaison umgesetzt werden. Doch passiert ist diesbezüglich nichts.

Koordinierung der Interessen

In der Gemeindevertretersitzung am Mittwoch wurde nun erneut ein Beschluss gefasst, um das Vorhaben endlich voranzutreiben. Darin heißt es unter anderem: „Zur Koordinierung der unterschiedlichen Interessen der Nutzer des Naturbades Nymphensee wird mit sofortiger Wirkung ein Seebeirat gegründet.“

Dieser soll sich aus dem Pächter, dem Verpächter sowie den Nutzern des Geländes – DLRG, Tauchclub, Angelverein und Nabu – zusammensetzen. Hinzu kommen zwei Bürger als regelmäßige Nutzer der Einrichtung sowie ein Vorsitzender. Gedacht ist der Seebeirat als unabhängiges Gremium mit ausschließlich beratender Funktion.

Heftige Diskussion

Über den von mehreren Fraktionen eingebrachten Antrag wurde allerdings vor der Beschlussfassung heftig diskutiert. So äußerte die Linke massive Kritik – und zog sich aus dem Reigen der Antragsteller zurück. Heike Swillus ging es dabei unter anderem um das Prozedere zur Wahl des Vorsitzenden. Denn kurzfristig hatte die CDU einen Zusatzantrag gestellt und Harald Brockmann, den Fraktionschef der Freien Wähler (FW), für diese Funktion ins Spiel gebracht.

Das fand Heike Swillus nicht gut: „Dass der Vorsitzende des Beirates von den Gemeindevertretern gewählt wird, finden wir absolut undemokratisch.“ Denn der Antrag der Linken Anfang des Jahres habe die Absicht verfolgt, dass es kein politisches Gremium sein soll, Vertreter von Fraktionen hätten darin deshalb nichts zu suchen.

Skepsis ausgedrückt

Sie betonte, dass es nichts mit der Person Brockmann an sich zu tun hätte, aber andererseits gehöre er einer Fraktion an, die dem Bürgermeister nahe steht. Ob er deshalb die ausgleichende Funktion ausfüllen kann, die man von ihm erwartet, da zeigte sie sich skeptisch.

Außerdem meinte sie – bezogen auf den ersten Antrag der Linken Anfang des Jahres: „Ich finde es ganz unglaublich, dass Beschlüsse, die gefasst und terminiert sind, nicht umgesetzt werden. Und jetzt wird ein Beschluss gefasst, um den anderen umzusetzen. Das ist ja ein Schildbürgerstreich.“

Kritik zurückgewiesen

Den Vorwurf, dass es sich um ein undemokratisches Verfahren handelt, wies CDU-Fraktionschef Fabian Bleck scharf zurück. „Es ist das Demokratischste überhaupt, von der Gemeindevertretung in Brieselang gewählt zu werden“, meinte er.

Eben weil der Beschluss nicht umgesetzt wurde, hätten mehrere Fraktionen den erneuten Antrag auf den Weg gebracht. Und der Vorsitzende sollte schon deshalb aus den Reihen der Gemeindevertreter kommen, weil es auch um Vertragsangelegenheiten gehe.

„Einer aus dem Gremium sollte Einblick haben können und uns auch Bericht erstatten“, so Bleck. Auf Brockmann sei die Wahl gefallen, weil dieser ein Mann des Ausgleiches sei und immer bemüht wäre, eine Gesprächsbrücke zum Bürgermeister aufzubauen. „Das brauchen wir, sonst läuft die Sache ins Leere.“ Er mahnte zur Eile bei der Gründung des Seebeirates, denn die Saison habe bereits begonnen.

Brockmann ist verärgert

Antje Koch (Linke) hätte allerdings gerne, dass noch eine Gegenkandidatin aufgestellt worden wäre. Und nach Ansicht von Heike Swillus sollte der Vorsitzende eigentlich aus dem Seebeirat heraus gewählt werden.

Brockmann selber, der am Ende auch gewählt wurde, zeigte sich verärgert über die Diskussion. „Es ist nicht so, dass ich Langeweile habe. Mir geht es im Kern darum, dass wir unseren See vernünftig betreiben und die Konflikte aus der Vergangenheit möglichst zurückhalten.“

Auf MAZ-Anfrage sagte Pächter Frank Goslowsky: „Ich begrüße die Einrichtung des Beirates und wünsche mir eine einvernehmliche Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung.“

Von Andreas Kaatz