Brieselang: Zwischenlösung bei Gesamtschulprojekt diskutiert

Der Fahrplan zum Bau der Gesamtschule in Brieselang ist weiter konkretisiert worden. Während der Elternkonferenz der Hans-Klakow-Gesamtschule haben sowohl Bürgermeister Ralf Heimann als auch Uwe Gramsch, Fachbereichsleiter für Bauwesen und Gemeindeentwicklung, im Beisein von Schulleiter Kai Neuse Stellung zum Stand der Planungen bezogen.

Zwei Varianten für Interimsgebäude in Brieselang

Im Fokus standen zwei Varianten für den Bau eines Interimsgebäudes, das vonnöten ist, um dem jetzt schon vorhandenen Mangel an Klassenräumen zu begegnen. Noch in diesem Jahr sollen die Gemeindevertreter nach Vorstellung des Co-Projektes eine Entscheidung dazu fällen.

Kapazitätsgrenze an der schule bereits erreicht

„Wir brauchen so schnell wie möglich eine Interimslösung. Unsere Kapazitätsgrenzen sind längst erreicht“, betonte Schulleiter Neuse während der Konferenz und sprach damit den Eltern aus der Seele, die Befürchtungen hegen, dass ein normaler Unterricht in Teilen nicht mehr stattfinden kann. Bürgermeister Heimann kann die Forderung nach weiteren Klassenräumen verstehen und ist sich der Problematik bewusst, zumal die Aufstockung ab Sommer 2022 für vier siebte Klassen gewährleistet werden muss. „Wir sind auch in der Lage, auf dem Schulgelände einen Interimsbau zu stemmen – ohne B-Plan, das ist machbar. Vorgespräche mit der Bauordnungsbehörde hat es dazu bereits gegeben“, sagte Uwe Gramsch.

Exakter Bedarf soll ermittelt werden

Bis Ende 2022/Anfang 2023 könne eine entsprechende bezugsfertige Lösung vorhanden sein. Zu diesem Zweck sei es allerdings zwingend erforderlich, den exakten Klassenraumbedarf abschließend zu ermitteln. Gefragt ist in diesem Zusammenhang die Schulleitung. Danach müsste entschieden werden, ob ein zwei- oder wohl eher dreigeschossiger Modulbau entstehen muss.

Modell Standort Gesamtschule Brieselang Quelle: Andreas Kaatz

Zu den Standortvarianten: Entweder das Gebäude des Bauhofs muss weichen, allerdings mit allen verbunden Konsequenzen, um dort das Objekt zu errichten oder, so die zweite Variante, es könnte auch das Gelände zwischen Bauhof und Grundschule dicht an der Sporthalle in Frage kommen. „Wir stellen die Varianten zur Diskussion in den Gremien, inklusive fundierter Kostenschätzung. Von einer siebenstelligen Summe können wir aber ausgehen. Wenn einer der beiden Varianten positiv beschieden würde, können wir einen Planer beauftragen“, sagte Gramsch.

Fahrplan zum Bau der Gesamtschule Brieselang

Außerdem wurde während der Elternkonferenz der Fahrplan zum Bau der eigentlichen Gesamtschule dargestellt. Sowohl der Bürgermeister als auch der Bauamtsleiter sind optimistisch, den Zeitplan einhalten zu können. „Ziel ist es nun, die europaweite Ausschreibung auf den Weg zu bringen, damit wir im Frühjahr ein Ingenieurbüro haben, um zügig loslegen und damit in die weitere Planung einsteigen zu können. Das erfordert eine akribische Feinarbeit“, sagte Heimann.

Bürgermeister: Sportplatz wird nicht angetastet

Der Bürgermeister stellte außerdem noch einmal klar: „Der Sportplatz wird nicht angetastet. Der Spielbetrieb bleibt aufrechterhalten – auch während der Bauphase. Dafür tragen wir Sorge. Einzig und allein werden wird nur dann tätig, wenn es Verbesserungsmaßnahmen umzusetzen gilt. Im Klartext bedeutet dies, der Kunstrasen auf dem Platz wird ausgetauscht“, betonte er. Dass natürlich grundsätzlich eine weitere Sportfläche zeitgleich geschaffen werden muss, das hätte laut Ralf Heimann schon vor fünf Jahren angeschoben und damit umgesetzt werden können, da der Verein Grün-Weiss Brieselang mit Blick auf die Vielzahl von Mannschaften schon seit geraumer Zeit die Kapazitätsgrenze erreicht hat, ist für den Bürgermeister unstrittig. „Die Forderung nach weiteren Sportflächen ist berechtigt“, sagte er. „Wir arbeiten daran also parallel.“

Projektarbeitsgruppe in Brieselang gebildet

In dieser Woche wird eine Projektarbeitsgruppe zur bautechnischen Errichtung der Gesamtschule ihre Arbeit aufnehmen. In dem Gremium sollen die Planung und der Bau der Schule sowie wichtige Probleme besprochen und geklärt werden. Vertreten sein werden die Schulleitung, die Schulverwaltung, der Fachbereich Bau sowie eine Elternvertreterin der Gesamtschule und natürlich der Bürgermeister.

Die Sitzungen sollen monatlich in effektiver Runde stattfinden. Zeichnet sich ab, dass es keine wichtigen Veränderungen gibt, kann die Sitzung auch per Video oder Audio stattfinden beziehungsweise auch einmal ausfallen. Am Mittwoch sollen beim ersten offiziellen Treffen zunächst ausschließlich die Bedarfe der Schule definiert werden, nachdem es bereits in der Vergangenheit aus diversen Gründen noch keine abschließenden verbindlichen Daten gegeben hat.

