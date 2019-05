Brieselang

Ein nagelneues Fahrzeugerhielt der Brieselanger Bürgerbusverein am Donnerstag. Dazu konnten Bürgermeister Wilhelm Garn und Vereinschef Hans-Joachim Rapp Landrat Roger Lewandowski und Staatssekretärin Ines Jesse begrüßen.

Mit Panoramaverglasung

Der schadstoffarme Bus mit Panoramaverglasung ist behindertenfreundlich, kann nun auch Rollstuhlfahrer mitnehmen. Ausgelegt ist er für insgesamt acht Personen.

Den Kauf des Fahrzeugs haben sich Gemeinde und Landkreis jeweils 50 000 Euro kosten lassen, das Land gibt 20 000 Euro dazu. Noch kann der Bus nicht auf Tour gehen, er bekommt erst noch Schulbus-Blinker montiert.

Steigende Fahrgastzahlen

Der Bürgerbus ist in Brieselang äußerst beliebt, das beweisen steigende Fahrgastzahlen. Der Verein sorgt seit 2007 mit seinen ehrenamtlichen Fahrern dafür, dass die beiden Ortsteile Zeestow und Bredow an den Hauptort Brieselang angeschlossen werden. Und neuerdings fährt der Bus auch am Samstag.

Von Andreas Kaatz