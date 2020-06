Brieselang hat jetzt eine Gleichstellungsbeauftragte

Brieselang

Die Gemeinde Brieselang hat jetzt eine ehrenamtliche Gleichstellungsbeauftragte. Die Gemeindevertreter bestimmten, dass Kathrin Neumann, Einwohnerin von Brieselang, dieses Amt ausüben soll. Sie hatte sich als einzige auf die Ausschreibung hin beworben und wird aufgrund ihrer Qualifikation und Fachkenntnis für dieses Amt als geeignet angesehen.

Die 35-Jährige wohnt mit ihrem Partner und ihren zwei- und sechsjährigen Kindern seit Januar 2015 in Brieselang. Ursprünglich stammt sie aus dem Spreewald, hatte jedoch zuletzt in Berlin gelebt. Damit die Kinder im Grünen aufwachsen können, entschied sich die Familie für den Umzug nach Brieselang.

Mit Medienschutz befasst

Die Diplom-Verwaltungswirtin arbeitet seit mehr als zehn Jahren im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und ist dort im Bereich des Kinder- und Jugendmedienschutzes tätig. „Das Thema Gleichstellung der Geschlechter muss in meiner beruflichen Tätigkeit bei allen Maßnahmen auch mit bedacht werden“, sagt Kathrin Neumann.

Sie wollte sich ohnehin ehrenamtlich in ihre Gemeinde einbringen und möchte dort nun – auch mit Hilfe ihrer beruflichen Erfahrungen – das Thema Gleichstellung voranbringen. Wie dies genau aussehen soll, kann sie momentan noch nicht sagen. „Das Amt war vorher noch nie besetzt. Ich muss erst einmal schauen, welchen Bedarf es gibt und was schon vorhanden ist“, sagt sie.

Austausch mit anderen Beauftragten

Zudem möchte sie sich mit Gleichstellungsbeauftragten in anderen Kommunen austauschen. Einige Ideen in Bereich Kinder- und Jugendarbeit hat sie aber auch schon, will dafür jetzt Partner finden.

Auf jeden Fall möchte Kathrin Neumann in ihrem Ehrenamt nicht nur der Gemeinde beratend zur Seiten stehen, sondern auch Ansprechpartner für die Bürger sein.

Von Andreas Kaatz