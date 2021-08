Brieselang: neue Vorfahrtsregel in der Bahnstraße

Brieselang

Am Verkehrsknotenpunkt Bahnstraße/Ecke Paul-Mewes-Damm/Ecke Fichtestraße in Brieselang gilt nach einer verkehrsrechtlichen Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Havelland seit rund einer Woche eine neue Verkehrsführung. So wurden die Vorfahrtsregeln auf Anregung von Bürgermeister Ralf Heimann geändert.

Tempo-30-Schilder in Brieselang

Die Verkehrsschilder wurden entsprechend ausgetauscht und Markierungen aufgebracht. Ein Tempo-30-Schild wurde zudem etwas versetzt. Alle Verkehrsteilnehmer müssen sich vor Ort damit auf eine neue Situation einstellen. Die Anordnung wurde nach Antrag des Ordnungsamtes der Gemeinde Brieselang aus Gründen der Sicherheit und Ordnung erlassen, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Probleme am Verkehrsknotenpunkt gegeben hatte. „Die Situation vor Ort war zu unübersichtlich“, so Bürgermeister Heimann. Die Anordnung ist durch das Aufstellen von neuen Verkehrszeichen und neuen Fahrbahnmarkierungen wirksam geworden. Die bislang geltende Verkehrsführung ist damit aufgehoben.

