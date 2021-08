Brieselang setzt sich mit belasteten Straßennamen auseinander

Brieselang

Immer mehr Kommunen überprüfen ihre Straßennamen. In München haben Historiker 6177 Straßennamen geprüft, in Freiburg wurden 1300 Straßennamen durchleuchtet. Auch in Berlin wird diskutiert – und geändert. Nun hat auch Brieselang seine Straßennamendiskussion. Angestoßen durch die Adolf-Stöcker-Straße.

Gemeinde hat recherchiert

„Diese Straße ist im Hinblick auf den Namensgeber zweifelsfrei negativ belastet“, heißt es in einem Schreiben aus der Gemeindeverwaltung. Das haben sowohl Recherchen des American Jewish Committee (AJC) sowie eigene Erkundungen der Verwaltung durch Nico Graubmann offenbart.

Forderung nach öffentlicher Debatte

Demnach handelt es sich bei der Person Adolf Stöcker (1835 bis 1909) um einen ausgewiesenen Antisemiten, wie Fachliteraturbelege klar dokumentieren. Für Brieselangs Bürgermeister Ralf Heimann, der jüngst mit der Unterzeichnung der Erklärung des AJC ein deutliches Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt hat, indem er sich gegen jegliche Form des Judenhasses positionierte, sind die Belege ein Grund dafür, eine Umbenennung der Straße anzustreben. „Eine öffentliche Diskussion sollte dazu nun geführt werden“, betonte er.

Andere Kommunen haben sich bereits von Stöcker getrennt

Zahlreiche Kommunen in Deutschland haben den Straßennamen Adolf Stöcker bereits nach Bekanntwerden der Hintergründe zu der Person abgelöst, darunter etwa Bielefeld (1987 Umbenennung in Bernhard-Mosberg-Straße) und Bochum (2007 Umbenennung in Anne-Frank-Straße).

Nach Recherchen ist Brieselang bundesweit die einzige Kommune, in der dieser Straßenname nach wie vor existent ist. Schon 2003 hatte der „Brieselanger Kurier“ in einem Artikel zur Adolf-Stöcker-Straße auf die Problematik deutlich hingewiesen und Stöcker als ausgewiesenen Antisemiten bezeichnet. Die Gemeinde selbst hat umfangreiches Material zu Stöcker zusammengetragen und kritisch bewertet.

„Die Fakten sprechen für sich, die Recherchen wurden unabhängig voneinander bestätigt“, sagt Bürgermeister Ralf Heimann. „Es bleibt kein anderer Schluss, als die Straße umzubenennen. Es wird Zeit, dass wir ein Zeichen setzen.“ Der Verwaltungschef selbst will nun im Verbund mit der Gemeindevertretung eine politische Entscheidung herbeiführen, so sein Anliegen.

Vorschläge für Umbenennung gemacht

Heimann hat auch schon eine Reihe von Vorschlägen, wie eine Umbenennung aussehen könnte, jedoch will er den Gremien nicht vorgreifen, sondern eine Diskussion in Gang setzen. „Vor dem Hintergrund, dass wir kaum Straßen nach Frauen benannt haben, könnten wir etwa Helene Stöcker (1869 bis 1943) als Alternative anbieten. Sie ist eine deutsche Frauenrechtlerin, Philosophin und Publizistin.“

Stöcker und seine Ziele Adolf Stöcker wurde 1835 in Halberstadt geboren, er starb 1909 in Gries bei Bozen, Österreich. Er war ein evangelischer deutscher Theologe und Politiker. Aufbruchspathos und sozialpolitischer Umgestaltungswille bei Stöcker gelten als „christlich-sozial“. Kapitalismusskepsis, Ablehnung von Liberalismus und Sozialdemokratie und konsequenter Antisemitismus prägten seine Haltung. Er gilt als Vorreiter nationalsozialistischer Ideologiebildung. Das politische Fernziel Stöckers war ein christlich-deutscher Gottesstaat als Ständestaat. Die Gemeinde Brieselang hat bereits einige kritische Quellen zusammengetragen. Auch das American Jewish Committee, der deutsche Sitz ist in Berlin, hat nach Recherchen eindeutige Hinweise zur Person Stöcker dargelegt. Das Buch „Die Entstehung des politischen Antisemitismus in Deutschland und Österreich 1867 bis 1914“ von Peter G. J. Pulzer (2004) enthält beispielsweise ein eigenes Kapitel zu Stöcker mit dem Titel „Stoecker und die Berliner Bewegung“. Biographische Stationen von Stöcker werden zudem in dem Artikel der Berlinischen Monatsschrift (Heft 3/1999, Autor: Joachim Bennewitz; Adolf Stoecker: Theologe, Politiker und Antisemit) aufgezeigt. Weiterhin sind Reden Stöckers im Internet einzusehen, etwa in der Dokumentation „Deutsche Geschichte in Dokumenten und Bildern“ (Hofprediger Adolf Stöcker thematisiert den Antisemitismus in der Christlich-Sozialen Arbeiterpartei 19. September 1879). Darin heißt es etwa: „In der That erscheint mir das moderne Judenthum als eine große Gefahr für das deutsche Volksleben.“ Adolf Stöcker fordert: „Einschränkung der Anstellung jüdischer Richter auf die Verhältnißzahl der Bevölkerung; Entfernung der jüdischen Lehrer aus unseren Volksschulen, zu dem Allen Kräftigung des christlich-germanischen Geistes; das sind die Mittel, um dem Ueberwuchern des Judenthums im germanischen Leben, diesem schlimmsten Wucher, entgegenzutreten.“ Außerdem weist die Gemeinde Brieselang darauf hin, dass Adolf Stöcker einer der Erstunterzeichner der „Antisemitenpetition“ prominenter Judengegner war. Das geht aus einem Aufsatz von Michael Lausberg (Grundzüge des Antisemitismus in Deutschland 1871-1933) hervor. Darin heißt es: „Stoecker betrachtete sich als ,Begründer‘ und ,Vater der antisemitischen Bewegung‘. (…) Er trug maßgeblich zur Verbreitung des Antisemitismus in Politik, Kirche und Gesellschaft, vornehmlich aber im Protestantismus und in den konservativen Parteien bei. Er brüstete sich damit, ,die Judenfrage aus dem literarischen Gebiet in die Volksversammlungen und damit in die politische Praxis eingeführt‘ zu haben.“

Denkbar wäre auch ein lokaler Bezug, sofern nach Diskussion gewünscht. „Wir können natürlich die Straße auch nach verdienten Bürgern benennen: Willy Funke, Gründer der Kirmes in Brieselang noch vor der ,Gemeindewerdung‘, Paul Freitag, erster Feuerwehrführer der Gemeinde Brieselang 1923, Otto Storch, Gründer Siedlerverein in Brieselang, oder aber G. Dittbrenner, einer der drei ersten Lehrer in Brieselang, Alfred Manker, 1925 erster Gemeindevorsteher, Herr Weihe, erster Schulleiter, oder Otto Lindemann, erster Herbergsleiter. Natürlich müssten auch in diesen Fällen Recherchen erfolgen.“ Die Meinungsbildung kann nun beginnen, ehe eine Beschlussvorlage eingebracht wird. Ob noch weitere Straßennamen belastet sind, wird in Brieselang weiter recherchiert.

Von MAZonline