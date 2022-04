Brieselang sucht Betreiber für Badestelle

Brieselang

Das Naturbad Nymphensee soll nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung in eine öffentliche Badestelle umgewandelt werden. Wenn möglich, zu Beginn der Badesaison 2022. Darüber informiert die Gemeinde Brieselang am Mittwoch. Zur Absicherung des Badebetriebes wird deshalb in einem Interessenbekundungsverfahrens kurzfristig eine Badeaufsicht gesucht - vorrangig aus dem Raum Berlin/Brandenburg. Die Verwaltung der Gemeinde Brieselang weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich nicht um ein förmliches, öffentliches Vergabeverfahren handelt. Bewerbungen können bis zum 29. April eingereicht werden.

Brieselangs Naherholungsgebiet

Der Nymphensee in Brieselang ist ein beliebtes und attraktives Naherholungsgebiet. Teilbereiche des Areals sind ausgewiesene Fauna-Flora-Habitatgebiete (FFH) sowie Landschafts- und Naturschutzgebiete. Rund 18 000 Besucher werden hier während der Badesaison von Mitte Mai bis Mitte September gezählt. Für mehr Sicherheit der Badegäste sollten nun Auftragnehmer zur Absicherung der Badeaufsicht einen ausreichenden und qualifizierten Personaleinsatz sicherstellen, Risikosituationen bewerten können und natürlich in Not geratenen Menschen helfen und Erste-Hilfe leisten können.

Badeaufsicht am Nymphensee absichern

Zeitlich gesehen sollte die Badeaufsicht insbesondere zu den Stoßzeiten montags bis freitags von 8 bis 10 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr vor Ort sein. An den Wochenenden, an Feiertagen sowie während der Schulferien müsste der Zeitraum von 8 bis 20 Uhr abgedeckt werden. Sollten angemeldete Gruppen am Nymphensee zu Gast sein, etwa Schulklassen oder Kita-Kinder, müsste zeitlich flexibel reagiert werden. Selbiges gilt für Veranstaltungen, die zuweilen am Nymphensee stattfinden könnten.

Konzept zur Sicherstellung der Badeaufsicht gefragt

Bewerber müssen ein Konzept zur Sicherstellung der Badeaufsicht einreichen. Auch der Nachweis der Eignung und die Qualifikation des Personals, das eingesetzt werden soll, ist erforderlich. Weiterhin muss die technische Ausstattung des Personals dargelegt werden.

Frist geht bis zum 20. April

Interessenten sind aufgerufen, die vollständigen lnteressenbekundungsunterlagen bis zum 29. April 2022, 12 Uhr, in einem verschlossenen Umschlag an folgende Anschrift zu richten: Gemeinde Brieselang, -Der Bürgermeister-, Interessenbekundungsverfahren „Badeaufsicht Nymphensee“, Am Markt 3 in 14656 Brieselang. Der Umschlag ist mit dem Zusatz „nicht öffnen“ deutlich kenntlich zu machen.

Die Besichtigung des Sees und des betreffenden Badebereiches ist ausdrücklich erwünscht. Terminanfragen an Anita Keitel, Telefon: 033232/33866. Informationen zum Verfahren erteilt Kathrin Samland 033232/33825. Schriftliche Anfragen sind per E-Mail unter info@gemeindebrieselang.de möglich.

Von MAZonline