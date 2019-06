Brieselang

Erneut werden in Brieselang wieder Fahrräder öffentlich versteigert. Dazu lädt die Verwaltung der Gemeinde für Donnerstag, den 27. Juni, in der Zeit von 17 bis 18 Uhr ein. Auf dem Parkplatz in der Hans-Klakow-Straße 4 – an der Garage 28 – können insgesamt 19 Fahrräder meistbietend nach einer Auktion den Besitzer wechseln.

Nach vorheriger telefonischer Absprache unter der Nummer 033232/3 38 54 können die Fundsachen, in diesem Fall ausschließlich Fahrräder, vorab besichtigt werden.

Regelmäßig werden im Fundbüro der Gemeinde Brieselang Fahrräder, Schlüssel und weitere Gegenstände abgegeben. Die Eigentümer können sie dort auch während der Öffnungszeiten abholen.

Von MAZ Havelland