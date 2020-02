Die Gemeinde will ein Klimaschutzkonzept auf den Weg bringen. Das haben die Gemeindevertreter beschlossen. Es geht unter anderem um Maßnahmen zur Energieeinsparung und um alternative Mobilitätskonzepte.

So will Brieselang dem Klimaschutz gerecht werden

