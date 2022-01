Brieselang will sich dieses Jahr wieder putzen

Brieselang

Der Termin ist festgelegt: Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause soll in diesem Jahr wieder die Aktion „Brieselang putzt sich“ stattfinden. Am Samstag, dem 7. Mai, können sich Interessierte, etwa Vereine, Schulen, Kitas und andere Einrichtungen, sowie alle Bürgerinnen und Bürger von 9 bis 14 Uhr aktiv an der Müllsammelaktion im gesamten Gemeindegebiet beteiligen und damit einen positiven Beitrag für die Umwelt leisten.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ab 14 Uhr wird auf dem Rathausplatz sodann eine Abschlussveranstaltung – vermutlich mit einer Grillaktion – stattfinden, um das Engagement der Brieselanger bei der Putzaktion zu würdigen.

Neuralgische Bereiche gesucht

Klar Schiff machen, ist also wieder angesagt. Die Verwaltung nimmt im Hinblick auf die Aktion „Brieselang putzt sich“ sehr gerne Anmeldungen via sitzungsdienst@brieselang.de entgegen. Zu weiteren Koordinationszwecken sollten Gruppen, die sich beteiligen wollen, auch neuralgische Bereiche benennen, wo Abfall und Unrat aller Art gesammelt wird. Mitarbeiter des Bauhofs werden traditionell an den Sammelstellen den Müll aufnehmen, abtransportieren und entsorgen.

Von MAZonline