Brieselanger Autor legt ersten Roman vor

Brieselang

Geschrieben hat Martin Glania schon lange. Jetzt hat er seinen ersten Roman vorgelegt. „Bis zum Abpfiff“ ist eine Familientragödie, die im Havelland spielt.

Sonst schreibt Martin Glania ganz andere Texte, sachliche gewissermaßen. Aufgewachsen in der Nähe von Frankfurt/Main, hatte er nach einer kaufmännischen Ausbildung an der Universität Kassel Wirtschaftspädagogik studiert. Betriebliche Aus- und Weiterbildung waren da der Schwerpunkt und seit mehr als 15 Jahren gibt er den 14-tägig erscheinenden Informationsdienst „Berufsausbildung konkret“ heraus. Inzwischen macht er das von seinem Redaktionsbüro in Brieselang aus. Dabei geht es um Aus- und Weiterbildung, um deren rechtliches Umfeld, um die Entwicklung von Schulbüchern sowie anderer Lehr- und Lernmaterialien für die berufliche Bildung.

Freude am Fußball und am Schreiben

Der Beruf macht ihm Freude, aber er kennt auch andere Freuden. Der Fußball im Havelland gehört dazu. Er selbst hat viele Spiele gesehen. Und genau in diesem Umfeld spielt sein Roman.

„Eigentlich läuft alles wie am Schnürchen für den erfolgreichen Jungschiedsrichter Tillmann Groth aus dem Havelland. Gerade erst hatte der 17-Jährige – von der Fachpresse gefeiert – in einem wichtigen, überregionalen Spiel einen lupenreinen Auftritt als Unparteiischer hingelegt – doch da schnappt die Falle zu: Tillmann versagt – nicht auf dem Platz, sondern in der Umkleidekabine. Ab jetzt dreht sich die Geschichte, und es wird richtig böse für den Schiri“, so wird der Leser in die Fußball-Tragödie hineingeführt.

Schicksalsschläge in einer Familie

Dabei will der Autor nicht nur unter den Fußball-Fans seine Leser finden. „‚Bis zum Abpfiff‘ ist kein Buch über Fußball“, sagt der Autor aus Brieselang, „auch wenn die Protagonisten mit dem runden Leder eng verbunden sind.“ Sein Buch kann auch unter einem anderen Blickwinkel gesehen werden: „Es geht um Familie, um Schicksalsschläge, um Streit, um Todesfälle, um Ermittlungen der Polizei, aber auch um Freundschaft und Versöhnung. Das ist der Kern des Buches.“ Auf mehr als 500 Seiten können die Leser der Geschichte, die auf Spannung setzt, folgen.

Menschliches Versagen

Das Buch spannt den Bogen aus den 80er-Jahren in der DDR bis in die Gegenwart. „Von Anfang an ist auch die Stasi in die Geschichte integriert – und das hat Folgen für die Handlung“, verrät Martin Glania. „Für Kinder ist das Buch jedenfalls nichts“, gibt der Autor zu bedenken. Denn auf einen Hauch von Sex und Gewalt wollte er nicht verzichten, sagt er. Einer der ersten Leser schrieb , dass „Themen wie Schuld und Sühne, ausgelöst durch menschliche Schwächen, den eigentlichen roten Faden bilden und lebensnah und dicht die Erzählung tragen, ohne pathetisch zu wirken“. Darin sieht sich der Brieselanger Autor gut eingeschätzt: „Ja, Schuld und Sühne ziehen sich durch die Handlung – ebenso wie menschliches Versagen“, sagt der dreifache Familienvater.

Info Martin Glania „Bis zum Abpfiff“, 500 Seiten, Verlag: BoD

Von Marlies Schnaibel