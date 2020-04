Bibliothek in Brieselang öffnet wieder

Brieselang

Die Gemeindebibliothek öffnet ab Montag wieder. Anja Rodes, Leiterin der Einrichtung, und ihre Kollegin Mingo Heide freuen sich auf alle Schmökerfreunde, die Bücher oder andere Medien ausleihen wollen. Allerdings sind wegen der Corona-Pandemie nach wie vor gewisse Einschränkungen zu beachten.

Die rund 12 000 Medien sind sortiert, die Bestände überarbeitet und die zahlreichen Neuzugänge, darunter ein Portfolio an neuen Spielen, integriert. „Es ist schön, dass wieder mehr Leben bei uns einzieht. Die Bibliothek kann wieder ein kleiner Anlaufpunkt sein“, sagte Rodes.

Ausleihe ohne direkten Kontakt

Aber es gibt Regeln für Nutzer: So dürfen sich maximal sechs Besucher parallel in der Bibliothek aufhalten. Jeder erhält einen Korb, um die angebotenen Medien abzulegen. Da es im Objekt viele Nischen und Trennregale gibt, sollte sich der gebotene 1,5 Meter-Abstand automatisch regulieren. „Ich denke, unsere Besucher werden den Mindestabstand beherzigen“, so Rodes.

Direkt am Eingang wurde ein Desinfektionsmittelspender aufgestellt. Als weitere Schutzvorkehrung für die Bibliotheksmitarbeiterinnen hat der Hausmeister Plexiglasscheiben errichtet, um das Ausleih- oder Rückgabeprozedere ohne direkten Kontakt zu ermöglichen. „Wir empfehlen zudem, Gesichtsmasken zu tragen, um uns, aber auch die Leser zu schützen“, sagte Rodes. Klar sei für sie auch, „dass sich niemand stundenlang am Stück in der Bibliothek aufhalten sollte, wenn andere warten.“

Die Öffnungszeiten im Überblick: montags von 13 bis 18 Uhr, dienstags von 9 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr, donnerstags von 9 bis 15 Uhr.

Von Jens Wegener