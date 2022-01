Brieselang

Der Bürgerbus in Brieselang hat im abgelaufenen Jahr 2021 insgesamt 13 756 Fahrgäste befördert. Das teilt die Verwaltung mit. Seit dem Start des Bürgerbusses im Dezember 2007 ist dies der siebtbeste Wert überhaupt, und das trotz der Corona-Pandemie. Gegenüber dem Jahr 2020 ist ein Plus in Höhe von 1 295 Fahrgästen zu verzeichnen. Seit der ersten Fahrt haben damit 167 717 Menschen das Bürgerbusangebot genutzt. Der Vorsitzende des Bürgerbus-Vereins Brieselang, Hans-Joachim Rapp, bilanzierte: „Für uns war es ein erfolgreiches Jahr.“

Der Bürgerbus bleibt ein beliebtes Verkehrsmittel, das in Brieselang stark genutzt wird. Von den ehrenamtlich tätigen Fahrern wird sowohl eine Nord- als auch eine Südroute bedient. Derzeit sind 18 Fahrer aktiv im Einsatz, sieben davon fahren regelmäßig.

Brieselanger Bürgerbus-Verein mit 40 Mitgliedern

„Wir haben einen stabilen Fahrerbestand. Das ist das Wichtigste für uns. Aber: Wir freuen uns natürlich immer über jeden, der den Bürgerbus fahren möchte“, betonte Rapp. „Zwei Interessenten haben sich zuletzt wieder gemeldet. Das stimmt uns zuversichtlich.“ Der Bürgerbus-Verein hat derzeit 40 Mitglieder, die auch im Hintergrund wertvolle Arbeit leisten.

Mit Blick auf die Jahresstatistik 2021 war der November fahrgastreichster Monat mit 1382 Fahrgästen. Die Auslastung lag bei 73,8 Prozent. Die Gesamtauslastung konnte mit 62,9 Prozent ebenfalls wieder gesteigert werden. „Selbst während des Lockdowns im März und April“, so berichtete Rapp, „waren die Einbußen bei den Fahrgastzahlen nicht so drastisch wie vielleicht erwartet.“

