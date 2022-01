Brieselanger Feuerwehr mit 151 Einsätzen im vergangenen Jahr

Brieselang

Nachdem im Jahr 2020 die Zahl der Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Brieselang deutlich niedriger lag als 2019, ist im vergangenen Jahr wieder ein Anstieg zu verzeichnen gewesen. So mussten die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte 2021 insgesamt 151 Mal ausrücken. Das ist ein Plus von 40.

Trotz Pandemie hohes Maß an Konzentration

„Gemessen an der Anzahl der Einsätze war 2021 zwar ein Durchschnittsjahr, doch erfordert jeder Einsatz immer ein hohes Maß an Verantwortung und Konzentration. Die Einsätze bleiben schließlich stets anspruchsvoll. Unsere Feuerwehrkräfte haben auch im vergangenen Jahr, trotz der widrigen und schwierigen Pandemiebedingungen, im positiven Sinne alles gegeben. Das einzige Manko: obgleich wir grundsätzlich einen guten Ausbildungsstand haben, sind die weiter erforderlichen Aus- und Weiterbildungen teilweise schwierig gewesen, da wir nur in kleineren Gruppen Übungen abhalten konnten“, bilanzierte Gemeindewehrführer Marco Robitzsch.

Gemeindewehrführer Marco Robitzsch. Quelle: Gemeinde

Der Feuerwehrchef hat in diesem Zusammenhang auch die Jugendfeuerwehr im Blick, die circa 35 bis 40 Mitglieder hat. Auch der Nachwuchs hatte unter der Pandemie 2021 erneut zu leiden. „Die Jugendfeuerwehr musste viel pausieren. Die Mitglieder sind zu kurz gekommen. Wir mussten teilweise die Übungen auf null herunterfahren. Vor dem Hintergrund der Nachwuchsgewinnung ist das natürlich problematisch. Dennoch zeigen wir weiterhin eine hohe Motivation, die Kinder und Jugendlichen in diesem Jahr wieder mitzunehmen, sobald die Pandemielage dies zulässt.“

40 klassische Brände in Brieselang

Im Hinblick auf die Gesamteinsatzzahlen der Freiwilligen Feuerwehr Brieselang überwog die Zahl der technischen Hilfeleistungen mit 109 Einsätzen. Dies lag deutlich vor der klassischen Brandbekämpfung, die mit 40 Einsätzen einhergingen. Zwei sogenannte First Responder-Einsätze – die Übernahme der Versorgung eines Patienten bis der Rettungsdienst eintrifft - wurden ebenfalls registriert. Beklagenswert: Drei Menschen verloren bei Verkehrsunfällen ihr Leben, 62 Personen wurden verletzt, eine weitere Person war nach einem Verkehrsunfall in einem Fahrzeug eingeklemmt.

26 Mal zu Verkehrsunfällen gerufen

Mit Blick auf die technische Hilfeleistung wurden die Kameraden 26 Mal wegen diverser Verkehrsunfälle gerufen, darunter allein 19 Einsätze, die Personenschäden zur Folge hatten. Die Ölspurbeseitigungen hatten 23 Einsätze nach sich gezogen. Türnotöffnungen, Havarien, Naturereignisse und anderes rückten weiterhin in den Fokus der Feuerwehrkräfte.

Im Hinblick auf die Brandbekämpfung hat sich die Einsatzlage um zehn gegenüber dem Jahr 2020 auf 40 erhöht. Im Brennpunkt standen vor allem kleinere Brände, neun an der Zahl. Zu den Einsatzszenarien gehörten sieben Pkw-Brände und zwei Lkw-Brände. Auch durch das Auslösen von Brandmeldeanlagen mussten zwölf Einsätze gefahren werden.

Brieselanger mit mehr als 3000 Einsatzstunden

Die Gesamteinsatzstunden aller beteiligten Kameradinnen und Kameraden konnte mit insgesamt 3126 angegeben werden. Einsatzreichster Monat war der Juni 2021 mit 21 Alarmierungen, einsatzschwächster Monat war der März mit acht Alarmierungen. Mit Blick auf die einzelnen Wochentage waren sowohl der Donnerstag als auch der Freitag mit jeweils 27 Einsätzen besonders stark frequentiert, gefolgt von Dienstag und Sonntag mit 22 Einsätzen. Der Statistik zufolge wurden 20 Einsätze in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr absolviert. 53 Einsätze fanden an den Wochenenden (Freitag 16 Uhr bis Montag 6 Uhr) statt, darunter 22 an Sonntagen.

Feuerwehr Brieselang. Quelle: Nadine Bieneck

Bürgermeister Ralf Heimann bedankte sich bei den ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkräften, inklusive der Einheit Bredow rund 100 an der Zahl, und den Familienangehörigen, die den Rücken freihielten. Zugleich lobte er die hohe Einsatzbereitschaft und das Engagement, das Leben rettet. „Wer 365 Tage im Jahr ehrenamtlich mit Hilfseinsätzen für die Menschen in der Gemeinde Brieselang da ist, verdient sich in der Tat den größtmöglichen Respekt. Herzlichen Dank dafür.“ Die Gemeinde werde auch weiterhin „im Verbund mit der Gemeindevertretung verlässlich für eine sichere und gute Ausstattung Sorge tragen“, betonte er weiter.

Von MAZonline