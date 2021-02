Brieselanger Feuerwehr platzt aus allen Nähten

Brieselang

Läuft man mit dem Brieselanger Gemeindewehrführer Marco Robitzsch durch die – schon allein aufgrund ihrer Größe beeindruckenden – Feuerwache am Schulplatz in Brieselang, ist dem 50-Jährigen der Stolz auf seine Truppe deutlich anzumerken. Rund 90 Einsatzkräfte – 80 Kameraden und zehn Kameradinnen – zählt der Wehrführer zu seiner Truppe. „Seit 2012 hat sich die Zahl etwa verdoppelt“, sagt er. Einschließlich der Bredower Ortswehr, die gegenwärtig auf 16 Einsatzkräfte kommt. „Die Bredower sind ein wichtiger Teil von uns“, betont Robitzsch. Auch aus diesem Grund soll die Ortswehr in Bredow in den kommenden Jahren weiter auf- und ausgebaut werden. Unter anderem eine neue Wache steht im Ortsteil in Aussicht, „die soll noch dieses Jahr fertig werden“, hofft Robitzsch. Derzeit sei bereits die Bodenplatte im Bau.

Feuerwehr Brieselang: Marco Robitzsch. Quelle: E-Mail-MVD

Not tut dies jedoch auch mit Blick auf die Wache in Brieselang. Und Marco Robitzsch findet dafür klare Worte. „Wir sind froh um jeden einzelnen Kameraden, jede einzelne Kameradin, die uns bei diesem Ehrenamt hilft und damit zur Sicherheit aller Brieselanger und darüber hinaus beiträgt. Und natürlich wollen wir auch weiter wachsen, suchen jederzeit neue Mitglieder, die bei uns mit anpacken wollen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen: Unsere Wache ist inzwischen längst zu klein. Wir brauchen dringend weitere Räumlichkeiten.“

Feuerwehr Brieselang. Quelle: E-Mail-MVD

Der Gemeindewehrführer zeigt, wo der Schuh drückt. So muss sich ein Teil der Einsatzkräfte vor dem Ausrücken in den Fahrzeughallen umziehen. Zwischen Tanklöschfahrzeug und Feuerwehrmann bleiben da mitunter nur wenige Zentimeter Platz. Die Kameradinnen, die derzeit noch einen mit einer Plane abgetrennten eigenen Bereich haben, ziehen demnächst in einen Umkleidecontainer neben der Wache. Das alles sei „kein Zustand“, findet Robitzsch. „Sobald sich der erste Kamerad, die erste Kameradin aufgrund des Platzmangels beim Ausrücken der Fahrzeuge verletzt, ist für mich hier Schluss“, sagt er.

111 Einsätze im vergangenen Jahr

Und die Brieselanger Feuerwehrleute rücken oft aus. Allein 111 Einsätze verzeichneten sie im Jahr 2020. „Corona hat seine Spuren hinterlassen. Wir wurden nicht so oft wie in den Jahren zuvor alarmiert“, bilanziert der Gemeindewehrführer. In der Tat: 2019 eilten die Brieselanger noch zu 149 Einsätzen, 2018 stehen gar 172 Einsätze zu Buche. „Wir hatten auch schon Jahre mit 300 Einsätzen“, erinnert sich Robitzsch. Neben einer Vielzahl an technischen Hilfeleistungen sowie der regulären Brandbekämpfung sind die Brieselanger Einsatzkräfte auch diejenigen, die gerufen werden, wenn es auf der Autobahn des in unmittelbarer Entfernung befindlichen Berliner Rings zu Not- und Unfällen kommt. Zwischen der Anschlussstelle Spandau auf der A 10 bis hin zur Anschlussstelle Kremmen auf der A 24 sind die Brieselanger regelmäßig im Einsatz. „Dementsprechend ist auch unsere Struktur ausgelegt“, sagt Robitzsch.

Feuerwehr Brieselang. Quelle: E-Mail-MVD

Der Fuhrpark, der in der Brieselanger Wache für Einsätze bereit steht, ist beachtlich. Neben den Tanklöschfahrzeugen zählen unter anderem auch eine Drehleiter sowie ein Rettungsboot zum Arsenal. Aufgrund ihrer Stärke zählt die Feuerwehr Brieselang zu den Stützpunktfeuerwehren im Landkreis. „Das heißt, dass wir zu jeder Tages- und Nachtzeit mit 21 Einsatzkräften ausrücken können“, erklärt Robitzsch. Ein hoher Anspruch, den die Brieselanger jedoch erfüllen können: „Wir haben viele junge Leute, auch viele Zugezogene. Aufgrund unserer großen Teamstärke können wir auch die Tagesbereitschaft gut abdecken“, berichtet der Gemeindewehrführer. Dies ist insbesondere bei kleinen Ortswehren oft nicht so einfach.

Motivation der Truppe ist hoch

Die Leistungsfähigkeit bei der Brieselanger Wehr ist hoch, ebenso die Motivation. „Das eine bedingt ja das andere“, findet Robitzsch. „Wir haben ein starkes Team, in dem sich auch viele unterschiedliche Kompetenzen wiederfinden. Das hilft uns auch unmittelbar bei unseren Einsätzen.“ Was in Brieselang bislang jedoch noch fehlt, ist eine Alters- und Ehrenabteilung, in welche die aktiven Kameraden bei Erreichen der Altersgrenze von 65 Jahren in der Regel wechseln. Deren Aufbau sei in den vergangenen Jahren etwas vernachlässigt worden. Doch: „Daran arbeiten wir, in ein paar Jahren wird es soweit sein“, blickt Robitzsch voraus.

Feuerwehr Brieselang. Quelle: E-Mail-MVD

Der Ur-Brieselanger selbst trat 1992 in die Feuerwehr ein. „Ich war damals auf der Suche nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung. Fußball war zu anstrengend, singen im Chor hat sich irgendwie auch zerschlagen. Da mein Nachbar bei der Feuerwehr war, dachte ich mir zusammen mit einem Kumpel – guckst du dir das einfach mal an.“ Tats, und blieb hängen. Seit 2012 arbeitet er hauptberuflich als Stabsbereichsleiter für Brandschutz und Feuerwehr für die Gemeinde Brieselang. Die Position des Wehrführers, in der er zuletzt 2018 von der Gemeindevertretung bestätigt wurde, übt er im Ehrenamt, jedoch mit nicht weniger Leidenschaft aus. Vieles sei bereits bei der Brieselanger Wehr erreicht worden, blickt er zurück.

In Gebäude und Ausstattung sei mächtig investiert worden. Gleichzeitig gebe es aber auch noch vieles zu tun, findet Robitzsch und weist neben den beengten Umkleideräumlichkeiten auf den Mangel an Duschen auf der Wache hin. Eine Dusche für alle Kameraden sei einfach zu wenig. „Wir wollen den Leuten auch was bieten“, sagt er. Neben technischer Ausstattung und Gerätschaften für die Einsätze zähle die eigene Infrastruktur eben dazu.

Von Nadine Bieneck