Brieselanger Jugend will mehr mitreden

Jugendliche haben in der Aula der Brieselanger Robinson-Grundschule im Rahmen des Projektes „Jugend entscheidet“ insgesamt vier Beschlussvorlagen redaktionell angepasst und damit konkretisiert. Die Zwölf- bis 15-Jährigen wollen ein Zeichen setzen und damit für Verbesserungen in Brieselang sorgen – auch in ihrem eigenen Sinne.

Junge Leute wollen Treffpunkte in Brieselang

Die nun formulierten Beschlussanträge beziehen sich inhaltlich auf die „Schaffung von Treffpunkten“, auf den Wunsch nach mehr „Freizeit- und Sportplätzen“ sowie auf die „Schaffung eines Hundeauslaufplatzes“ und auf die Gestaltung eines „Festplatzes für Kulturveranstaltungen“.

Themenworkshops mit Jugendlichen

Bereits während eines Themenworkshops im Juni hatten die Jugendlichen der Gemeinde zunächst verschiedene Themen und Wünsche ausgemacht und diskutiert, die Anfang Oktober nochmals auf den Prüfstand gestellt wurden. Während der vergangenen Sitzung waren die Beschlussvorlagen nun endgültig erarbeitet worden. Nicht nur der Vorsitzende des Bildungs- und Sozialausschusses, Lennard Barth, zeigte sich vom Engagement der Jugendlichen beeindruckt, sondern auch Bürgermeister Ralf Heimann, sein Vize Thomas Lessing sowie Ines Buhrig, Vorsitzende des Gemeindeentwicklungsausschusses, und natürlich die Gleichstellungsbeauftragte Kathrin Neumann, die federführend als Motor das Projekt der Hertie-Stiftung „Jugend entscheidet“ begleitet.

Offiziell wird die Verwaltung in Brieselang als jeweiliger Antragsteller die Beschlussvorlagen der Jugendlichen in die entsprechenden Gremien einbringen. Die Fraktionen können dabei als Mitantragssteller ein Zeichen setzen.

