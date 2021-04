Brieselanger Mal- und Bastelwettbewerb läuft noch bis 28. April

Brieselang

Der von der Initiative „Coronahilfe für Brieselang“ organisierte Mal- und Bastelwettbewerb für Kinder aus der Gemeinde Brieselang hat seit dem offiziellen Start im März eine positive Resonanz erfahren. Getreu des Mottos: „Worauf freut ihr euch am meisten nach Corona?“, haben bereits zahlreiche Kinder ihrer Kreativität freien Lauf gelassen.

Die Brieselanger Gleichstellungsbeauftragte Kathrin Neumann und ihre Mitstreiter freuen sich auf weitere Einsendungen. Für die fünf kreativsten Kunstwerke wird jeweils ein Buchpreis vergeben. Sämtliche Einsendungen werden an Brieselanger Senioren verschenkt. Der Wettbewerb läuft noch bis zum 28. April.

Abgabemöglichkeiten: Briefkasten des Rathauses, Am Markt 3, oder in Brieselang Süd bei Detlef Luther, Hans-Sachs-Straße 2a, sowie in Brieselang Nord bei Manuela Wolke, Pausiner Weg 80. Kontakt und Anfragen: Kathrin Neumann via neumann_kat@web.de oder allgemein über coronahilfe.brieselang@gmx.de.

Von MAZonline