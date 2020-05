Brieselang

Die Brieselanger Pfadfindergruppe „Graue Schar“ hat in den vergangenen Tagen sogenannte Maskenhalter in Supermärkten und kleinen Geschäfte in der Gemeinde Brieselang verteilt. „Die Mitarbeiter in den Supermärkten und kleinen Geschäften müssen täglich mehrere Stunden die Masken tragen und wir haben gemerkt, dass das ziemlich hinter den Ohren zieht. Also haben wir uns etwas ausgedacht“, erzählt Owen Lloyd, Leiter der Pfadfindergruppe in Brieselang.

Halter kommen aus dem 3-D-Drucker

Mit einem 3-D-Drucker haben sie Maskenhalter aus Kunststoff hergestellt. Es sind schmale Kunststoffstreifen, die über mehrere Haken verfügen und die Maske so hinter dem Kopf zusammenhalten. Das lästige Ziehen an den Ohren entfalle dadurch. Die Maskenhalter haben die Pfadfinder anschließend in Brieselang verteilt, damit den Beschäftigten die Arbeit etwas leichter fällt. „Wir hoffen sehr, dass wir damit die Welt ein wenig besser gemacht haben und die Arbeit unserer Alltagshelden erleichtert wird“, sagt Owen Lloyd. Unterstützt wurde die Aktion von der Stiftung Pfadfinden.

Gruppe existiert seit einem Jahr

Die Pfadfindergruppe „Graue Schar“ gibt es seit Mai 2019 in der Evangelischen Kirchengemeinde Brieselang und sich noch im Aufbau. Sie ist Teil des Bundes der Pfadfinderinnen und Pfadfinder und ist offen für alle Kinder und Jugendlichen ab sieben Jahren.

Mehr Informationen zu den Aktivitäten der Briselanger Pfadfindergruppe „Graue Schar“ gibt es unter www.pfadfinden-brieselang.de

