Brieselang

Gleich am ersten Ferienwochenende steigt am Nymphensee das Sommerfest der Gemeinde Brieselang. Es werden wieder mehr als 2000 Besucher erwartet. Mit Blick auf das breitgefächerte Programm sollen die Gäste voll auf ihre Kosten kommen.

Am Freitag öffnen sich die Pforten für das Sommerfest am Nymphensee um 17 Uhr. Das Motto des Abends lautet „Klassik am See“. Auftreten wird das Brandenburgische Konzertorchester Eberswalde. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zwei Stunden lang ist beste klassische Musik garantiert.

Markt der Möglichkeiten

Tags darauf steigt am Sonnabend dann ab 14 Uhr die „Brieselanger Sommersause“ zunächst mit dem „Markt der Möglichkeiten“ und zahlreichen Bühnenauftritten unter anderem von Vereinen und Kita-Kindern.

Am Abend sorgen dann die „Sugar Beats“ in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr und die Partyband „Apollos“ aus Bayern von 20.30 bis 1 Uhr morgens für Stimmung pur. „Von zart bis hart“ reicht ihr Repertoire. Natürlich sorgt auch DJ Andy in den Pausen in gewohnter Weise für gute Laune.

Bayern trifft Brieselang

Erstmals am Sonntag heißt es von 10 bis 16 Uhr „ Bayern trifft Brieselang“. Die Lokalmatador-Band Country Fancy wird von 11 bis 14 Uhr natürlich Countrymusik zum Besten geben. Ein Unplugged-Konzert mit der Band Apollos, die nahe dem Chiemsee beheimatet ist, folgt von 14 bis 16 Uhr.

Für das leibliche Wohl wird an allen drei Veranstaltungstagen gesorgt. Spiel und Spaß für Kinder stehen selbstverständlich auch auf dem Programm.

Von MAZ Havelland